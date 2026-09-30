El calendario lunar es consultado por muchas personas que buscan elegir el momento adecuado para cortarse el pelo de acuerdo con el resultado que desean conseguir. Esta tradición sostiene que las diferentes fases de la Luna pueden relacionarse con el crecimiento, la fuerza y la apariencia de la melena.
Calendario lunar: estos son los mejores días de octubre para cortarse el pelo
Si buscás un corte de pelo pero también fortaleza capilar, tenés que seguir las recomendaciones del calendario lunar
Durante este nuevo mes que inicia habrá cuatro cambios principales de fase que sirven como referencia para quienes siguen esta práctica. Cada período está asociado con una finalidad diferente, desde conservar un corte saludable hasta favorecer un crecimiento más rápido. En este sentido, a continuación, sabrás cuándo conviene cortarse el pelo.
Cuál es el mejor día de octubre para cortarse el pelo, según el calendario lunar
Las fases lunares de octubre del vigente año se distribuyen de la siguiente manera:
- Cuarto menguante: 3 de octubre
- Luna nueva: 10 de octubre
- Cuarto creciente: 18 de octubre
- Luna llena: 26 de octubre
En consecuencia, para quienes buscan mantener un cabello sano, los días 2, 3 y 4 de octubre aparecen entre las fechas recomendadas, coincidiendo con el período de Luna cuarto menguante. Esta etapa se relaciona tradicionalmente con cortes destinados a conservar el estado del pelo y mantener una apariencia cuidada.
Si el objetivo es conseguir un crecimiento más rápido, los días 17, 18 y 19 de octubre son los señalados por el calendario lunar. Estas fechas rodean la Luna cuarto creciente, una fase que la tradición vincula con el crecimiento y la renovación.
En cambio, quienes desean una melena abundante, fuerte y brillante pueden elegir los días 25, 26 y 27 de octubre, fecha cercana a la Luna llena. De acuerdo al calendario lunar, esta etapa resulta favorable para potenciar la apariencia y vitalidad del pelo.
Para favorecer un crecimiento fuerte y saludable, otra ventana destacada se extiende del 18 al 24 de octubre, durante la Luna creciente.
Por último, el calendario lunar recomienda evitar los días 9, 10 y 11 de octubre, coincidentes con el período de Luna nueva. En lugar de cortar el pelo, estas jornadas pueden aprovecharse para aplicar tratamientos hidratantes, nutritivos o reparadores que ayuden a mantener la fibra capilar en buenas condiciones.