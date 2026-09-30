Calendario lunar: estos son los mejores días de octubre para cortarse el pelo

Cuarto menguante: 3 de octubre

Luna nueva: 10 de octubre

Cuarto creciente: 18 de octubre

Luna llena: 26 de octubre

En consecuencia, para quienes buscan mantener un cabello sano, los días 2, 3 y 4 de octubre aparecen entre las fechas recomendadas, coincidiendo con el período de Luna cuarto menguante. Esta etapa se relaciona tradicionalmente con cortes destinados a conservar el estado del pelo y mantener una apariencia cuidada.

Si el objetivo es conseguir un crecimiento más rápido, los días 17, 18 y 19 de octubre son los señalados por el calendario lunar. Estas fechas rodean la Luna cuarto creciente, una fase que la tradición vincula con el crecimiento y la renovación.

En cambio, quienes desean una melena abundante, fuerte y brillante pueden elegir los días 25, 26 y 27 de octubre, fecha cercana a la Luna llena. De acuerdo al calendario lunar, esta etapa resulta favorable para potenciar la apariencia y vitalidad del pelo.

Sacá turno en la peluquería o salón de belleza siguiendo la guía del calendario lunar.

Para favorecer un crecimiento fuerte y saludable, otra ventana destacada se extiende del 18 al 24 de octubre, durante la Luna creciente.

Por último, el calendario lunar recomienda evitar los días 9, 10 y 11 de octubre, coincidentes con el período de Luna nueva. En lugar de cortar el pelo, estas jornadas pueden aprovecharse para aplicar tratamientos hidratantes, nutritivos o reparadores que ayuden a mantener la fibra capilar en buenas condiciones.