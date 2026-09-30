Se mudó a su camioneta y terminó invadida por una plaga de 320 ratas: "Eran mis mascotas"

Según explicó la propia mujer, a las autoridades locales durante el operativo de rescate, todo inició cuando adoptó inicialmente a dos ratas como animales de compañía.

La mujer le dijo a la Policía que las ratas "eran sus mascotas".

Al no contar con la esterilización correspondiente ni los cuidados veterinarios adecuados, la reproducción natural hizo lo suyo de manera exponencial. En poco tiempo, los animales se multiplicaron hasta alcanzar la escalofriante cifra de 320 ratas conviviendo en cada recoveco del vehículo.

El operativo y el desalojo de los animales

Ante las denuncias por olores nauseabundos y el evidente peligro para la salud pública, personal policial y organizaciones de rescate animal irrumpieron en el rodado.

Los policías se encontraron con un escenario de terror, debiendo retirar uno a uno a los cientos de roedores que campaban a sus anchas por todo el interior.

Lejos de dimensionar el peligro biológico, la mujer justificaba la convivencia asegurando que "eran sus mascotas" y que las cuidaba con afecto. Como no puede ser de manera, se las prohibieron y nada se supo de ellas.