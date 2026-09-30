Se mudó a su camioneta y terminó invadida por una plaga de 320 ratas: "Eran mis mascotas"

Un estremecedor caso de vulnerabilidad, acumulación y descontrol acaparó la atención en Estados Unidos, cuando las autoridades descubrieron a una mujer que vivía instalada dentro de su vehículo particular en condiciones deplorables, rodeada y literalmente superada por una plaga de ratas que superaba los tres centenares.
El hecho, que ocurrió el 8 de octubre de 2019, rápidamente dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales y portales de noticias, y dejó en evidencia cómo una situación de afecto desmedido puede transformarse en una pesadilla sanitaria.
El origen del descontrol: de dos ejemplares a una invasión inmanejable
La protagonista de esta historia fue identificada como Carla, una ciudadana estadounidense que, tras quedarse sin un hogar fijo, decidió adaptar su propia camioneta como casa rodante. Sin embargo, lo que comenzó como una compañía inofensiva terminó convirtiéndose en un foco infeccioso, tal y como informó The Washington Post.
Según explicó la propia mujer, a las autoridades locales durante el operativo de rescate, todo inició cuando adoptó inicialmente a dos ratas como animales de compañía.
Al no contar con la esterilización correspondiente ni los cuidados veterinarios adecuados, la reproducción natural hizo lo suyo de manera exponencial. En poco tiempo, los animales se multiplicaron hasta alcanzar la escalofriante cifra de 320 ratas conviviendo en cada recoveco del vehículo.
El operativo y el desalojo de los animales
Ante las denuncias por olores nauseabundos y el evidente peligro para la salud pública, personal policial y organizaciones de rescate animal irrumpieron en el rodado.
Los policías se encontraron con un escenario de terror, debiendo retirar uno a uno a los cientos de roedores que campaban a sus anchas por todo el interior.
Lejos de dimensionar el peligro biológico, la mujer justificaba la convivencia asegurando que "eran sus mascotas" y que las cuidaba con afecto. Como no puede ser de manera, se las prohibieron y nada se supo de ellas.
En pocas palabras
- Plaga de 320 ratas: mujer vivió en su camioneta invadida por roedores en Estados Unidos.
- Origen de la infestación: comenzó con dos ratas como mascotas y se multiplicó exponencialmente.
- Situación de riesgo: el caso expuso condiciones insalubres y el peligro sanitario de la acumulación.