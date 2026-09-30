DIY para coser rejillas de tela para apoyar las ollas calientes

Las rejillas para olla pueden ser de metal, de goma térmica o de tela; lo importante es que soporten bien las temperaturas y eviten que el calor de los alimentos dañe la madera o el plástico de las superficies. Este DIY es barato y fácil de coser, por lo que se puede usar para emprender y vender.
Este DIY también sirve para apoyar la tetera del mate, las fuentes de horno, la cafetera y para agarrar cosas calientes recién salidas del fuego. Lo importante es hacerlo lo bastante grueso para que el calor no llegue a la mesa y evitar telas que se puedan derretir.
Paso a paso: un DIY para coser rejillas para apoyar la olla caliente
Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a coser cualquier DIY de costura es preparar los materiales necesarios. En este caso vas a necesitar un círculo o un cuadrado con las medidas de la base de la olla o sartén que vas a apoyar. Conviene hacerla un poco más grande para que sirva para muchas medidas.
Lo ideal es usar telas de algodón sin nylon ni poliéster. También vas a necesitar guata doble o de unos 4 centímetros de espesor para poner en el centro, hilo, aguja, tijeras, cinta al bies y alfileres.
- Toma la medida de la olla o la sartén y corta dos piezas de la tela siguiendo ese molde y una de guata con la misma medida.
- Cose la guata al revés de una de las piezas principales.
- Cose ambas piezas principales enfrentando derechos de tela y dejando un orificio para darla vuelta.
- Voltea la rejilla de olla, cose el orificio y coloca cinta al bies en todo el borde.
- Para un resultado más lindo, se puede coser un patrón o dibujo en la rejilla.
Otros accesorios de cocina que se pueden coser con un DIY
Con la misma tela se pueden coser muchas cosas o DIY para la cocina. Se pueden coser manoplas o agarraderas para las ollas y sartenes, separadores de sartenes para que no se rallen y manteles para la mesa.
También se pueden coser servilletas o individuales de tela, organizadores para las bolsas de basura, tapas de tela para cubrir las compoteras y organizadores para colocar utensilios.
En pocas palabras
- DIY de cocina: Reutiliza retazos de tela para crear accesorios útiles como soportes para ollas calientes.
- Materiales: Se necesitan tela de algodón, guata, hilo, aguja, tijeras, cinta al bies y alfileres.
- Otros accesorios: Con la misma técnica se pueden confeccionar manoplas, agarraderas y manteles.