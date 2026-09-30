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DIY para coser rejillas de tela para apoyar las ollas calientes

Con un poco de tela, un DIY, una aguja y unas tijeras de costura se pueden coser muchos accesorios de cocina

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
DIY de costura creativa.

DIY de costura creativa.

Los pedazos de tela y los trapos viejos que guardamos en el cajón de manteles de la cocina se pueden reutilizar con un DIY. Un ejemplo de truco de costura sencillo y útil son las rejillas de tela para apoyar la olla o la sartén en la mesa cuando están muy calientes.

Las rejillas para olla pueden ser de metal, de goma térmica o de tela; lo importante es que soporten bien las temperaturas y eviten que el calor de los alimentos dañe la madera o el plástico de las superficies. Este DIY es barato y fácil de coser, por lo que se puede usar para emprender y vender.

C&oacute;mo coser rejillas para olla y sart&eacute;n.

Cómo coser rejillas para olla y sartén.

Este DIY también sirve para apoyar la tetera del mate, las fuentes de horno, la cafetera y para agarrar cosas calientes recién salidas del fuego. Lo importante es hacerlo lo bastante grueso para que el calor no llegue a la mesa y evitar telas que se puedan derretir.

Paso a paso: un DIY para coser rejillas para apoyar la olla caliente

Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a coser cualquier DIY de costura es preparar los materiales necesarios. En este caso vas a necesitar un círculo o un cuadrado con las medidas de la base de la olla o sartén que vas a apoyar. Conviene hacerla un poco más grande para que sirva para muchas medidas.

Lo ideal es usar telas de algodón sin nylon ni poliéster. También vas a necesitar guata doble o de unos 4 centímetros de espesor para poner en el centro, hilo, aguja, tijeras, cinta al bies y alfileres.

  1. Toma la medida de la olla o la sartén y corta dos piezas de la tela siguiendo ese molde y una de guata con la misma medida.
  2. Cose la guata al revés de una de las piezas principales.
  3. Cose ambas piezas principales enfrentando derechos de tela y dejando un orificio para darla vuelta.
  4. Voltea la rejilla de olla, cose el orificio y coloca cinta al bies en todo el borde.
  5. Para un resultado más lindo, se puede coser un patrón o dibujo en la rejilla.

Otros accesorios de cocina que se pueden coser con un DIY

Con la misma tela se pueden coser muchas cosas o DIY para la cocina. Se pueden coser manoplas o agarraderas para las ollas y sartenes, separadores de sartenes para que no se rallen y manteles para la mesa.

Muchos accesorios de cocina se pueden hacer en casa con materiales b&aacute;sicos.

Muchos accesorios de cocina se pueden hacer en casa con materiales básicos.

También se pueden coser servilletas o individuales de tela, organizadores para las bolsas de basura, tapas de tela para cubrir las compoteras y organizadores para colocar utensilios.

En pocas palabras

  • DIY de cocina: Reutiliza retazos de tela para crear accesorios útiles como soportes para ollas calientes.
  • Materiales: Se necesitan tela de algodón, guata, hilo, aguja, tijeras, cinta al bies y alfileres.
  • Otros accesorios: Con la misma técnica se pueden confeccionar manoplas, agarraderas y manteles.
Resumen generado por Thinkindot AI

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