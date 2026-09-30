DIY para coser rejillas de tela para apoyar las ollas calientes

Paso a paso: un DIY para coser rejillas para apoyar la olla caliente

Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a coser cualquier DIY de costura es preparar los materiales necesarios. En este caso vas a necesitar un círculo o un cuadrado con las medidas de la base de la olla o sartén que vas a apoyar. Conviene hacerla un poco más grande para que sirva para muchas medidas.

Lo ideal es usar telas de algodón sin nylon ni poliéster. También vas a necesitar guata doble o de unos 4 centímetros de espesor para poner en el centro, hilo, aguja, tijeras, cinta al bies y alfileres.

Toma la medida de la olla o la sartén y corta dos piezas de la tela siguiendo ese molde y una de guata con la misma medida. Cose la guata al revés de una de las piezas principales. Cose ambas piezas principales enfrentando derechos de tela y dejando un orificio para darla vuelta. Voltea la rejilla de olla, cose el orificio y coloca cinta al bies en todo el borde. Para un resultado más lindo, se puede coser un patrón o dibujo en la rejilla.

Otros accesorios de cocina que se pueden coser con un DIY

Con la misma tela se pueden coser muchas cosas o DIY para la cocina. Se pueden coser manoplas o agarraderas para las ollas y sartenes, separadores de sartenes para que no se rallen y manteles para la mesa.

Muchos accesorios de cocina se pueden hacer en casa con materiales básicos.

También se pueden coser servilletas o individuales de tela, organizadores para las bolsas de basura, tapas de tela para cubrir las compoteras y organizadores para colocar utensilios.