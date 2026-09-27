DIY: cómo coser una funda para la tapa del inodoro y para cubrir el bidet

Cuando tenemos que reutilizar unas telas que nos quedaron guardadas en la caja de costuras o queremos emprender un nuevo proyecto de costura, siempre hay que buscar un DIY de hilos acompañado de su tutorial paso a paso. La costura nos puede servir para arreglos básicos de ropa, para confeccionar prendas nuevas y para decorar la casa.
Nuestras abuelas usaban la costura como una herramienta para remodelar, ahorrar en prendas de ropa y recuperar aquellas que todavía tienen vida útil. También usaban objetos de tela que en la actualidad quizás ya pasaron de moda, pero eran muy útiles y decorativos, como las fundas de inodoro y bidet.
En esta ocasión te comparto un DIY para confeccionar una funda de tela para cubrir la tapa del inodoro y una para cubrir el bidet. Solo vas a necesitar algunas telas que combinen con el baño, elástico y máquina de coser.
Estas fundas son ideales para evitar que la tapa del inodoro se llene de polvo y mantienen el bidet cubierto, proporcionando un aspecto más ordenado al ambiente.
Cuál es la mejor tela para este DIY de costura
Lo mejor para este DIY es usar telas fáciles de lavar, que se puedan meter al lavarropas sin perder color o gastarse.
Teniendo en cuenta además que el baño es un ambiente que junta mugre, malos olores y en el que los microorganismos se reproducen a gran velocidad por la humedad, no conviene coser las fundas con volados o accesorios colgantes que se pueden ensuciar.
También hay que evitar telas muy gruesas o de peluche que se llenan de humedad, suciedad y hongos. Utiliza batista de algodón o telas antifluidos de poliéster, impermeables y muy resistentes.
DIY paso a paso para coser fundas para el inodoro y el bidet
- Para comenzar con el DIY, toma las medidas de la tapa del inodoro y del contorno del bidet. La idea es realizar óvalos con la misma forma, pero con unos 15 centímetros de más. Marca en un papel madera la forma del inodoro y del bidet y agrega a ese molde los centímetros de más.
- Corta la tela para cada funda y surfila el borde para que no se deshilache.
- Realiza en el borde de la tela un dobladillo de unos 3 centímetros, dejando los extremos abiertos para poder pasar un elástico.
- Corta el elástico, más chico que el contorno de las fundas para que ajuste y pásalo con ayuda de un invisible o gancho. Cose los extremos y cierra la tela para que no se vea. Así de fácil, el DIY ya está listo para colocarse en el inodoro y bidet del baño de casa.
En pocas palabras
- DIY: Aprende a coser fundas para el inodoro y bidet con telas y elástico, manteniendo el orden y la estética del baño.
- Materiales: Se recomiendan telas fáciles de lavar como batista de algodón o antifluidos de poliéster, evitando volados y telas gruesas.
- Proceso: El tutorial explica cómo tomar medidas, cortar la tela, crear un dobladillo para el elástico y finalizar las fundas de forma sencilla.