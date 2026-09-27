DIY: cómo coser una funda para la tapa del inodoro y para cubrir el bidet

Estas fundas son ideales para evitar que la tapa del inodoro se llene de polvo y mantienen el bidet cubierto, proporcionando un aspecto más ordenado al ambiente.

Cuál es la mejor tela para este DIY de costura

Lo mejor para este DIY es usar telas fáciles de lavar, que se puedan meter al lavarropas sin perder color o gastarse.

Teniendo en cuenta además que el baño es un ambiente que junta mugre, malos olores y en el que los microorganismos se reproducen a gran velocidad por la humedad, no conviene coser las fundas con volados o accesorios colgantes que se pueden ensuciar.

Utiliza telas que se puedan lavar fácilmente.

También hay que evitar telas muy gruesas o de peluche que se llenan de humedad, suciedad y hongos. Utiliza batista de algodón o telas antifluidos de poliéster, impermeables y muy resistentes.

DIY paso a paso para coser fundas para el inodoro y el bidet

Estas fundas son limpias, prácticas y estéticas.