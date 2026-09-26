Si ves un picaflor en tu jardín esta primavera, te contamos qué significa y por qué es un mensaje

Este pequeño pájaro está cargado de simbolismo tanto en el feng shui como en la naturaleza y su presencia suele interpretarse como un mensaje positivo.

Ver un picaflor en tu jardín: qué significa y por qué es un mensaje

La aparición de un picaflor cerca de tu casa es una señal alentadora.

En las diferentes tradiciones ancestrales, el picaflor es considerado un mensajero espiritual. Su aparición se asocia con la capacidad de disfrutar el aquí y el ahora para encontrar belleza en lo simple, recordando que incluso los momentos más pequeños pueden traer felicidad. Entre otras cosas simboliza: