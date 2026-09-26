Llega una ciclogénesis a Argentina: cómo cambiará el tiempo

De forma paralela, un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico afecta a la Patagonia, lo que genera nevadas en áreas de alta montaña de Neuquén o Mendoza. Dicha inestabilidad se trasladará luego hacia la provincia de Chubut.

La jornada del sábado presentará condiciones mayormente calmas. Se espera un leve descenso térmico en la franja central debido al ingreso de aire frío. Hacia el domingo comenzará un deterioro progresivo del clima que se extenderá por al menos 72 horas.

El frío ganará protagonismo con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 °C para la jornada dominical.

Pronóstico de lluvias

Las primeras tormentas se concentrarán en el sur del Litoral, sumado a posibles chaparrones en la región pampeana. Rige un aviso meteorológico para el norte de Entre Ríos, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante el inicio de la próxima semana, la ciclogénesis alcanzará su etapa de mayor madurez. El área de tormentas se expandirá hacia gran parte del centro o el este del territorio nacional, dejando jornadas frescas, húmedas o muy ventosas.

Los modelos de previsión anticipan precipitaciones abundantes que podrían registrar acumulados de entre 50 o 100 milímetros en sectores de Buenos Aires, Córdoba o el centro del Litoral.