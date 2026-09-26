Las altas temperaturas primaverales que dominan gran parte de Argentina llegarán a su fin durante el fin de semana. Un proceso intenso de ciclogénesis modificará radicalmente el escenario meteorológico a partir del domingo.
Llega una ciclogénesis a Argentina: cómo cambiará el tiempo
El calor cederá ante la formación de una ciclogénesis inminente. Las fuertes lluvias alterarán el clima en múltiples provincias desde el domingo
Las marcas térmicas llegaron a los 36 °C en el sector norte, pero cederán de forma progresiva ante la formación de un frente inestable.
Nueva ciclogénesis
Previo a las modificaciones del tiempo, la región oeste de San Juan mantiene un alerta meteorológico por ráfagas de viento zonda que pueden superar los 70 kilómetros por hora.
De forma paralela, un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico afecta a la Patagonia, lo que genera nevadas en áreas de alta montaña de Neuquén o Mendoza. Dicha inestabilidad se trasladará luego hacia la provincia de Chubut.
La jornada del sábado presentará condiciones mayormente calmas. Se espera un leve descenso térmico en la franja central debido al ingreso de aire frío. Hacia el domingo comenzará un deterioro progresivo del clima que se extenderá por al menos 72 horas.
El frío ganará protagonismo con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 °C para la jornada dominical.
Pronóstico de lluvias
Las primeras tormentas se concentrarán en el sur del Litoral, sumado a posibles chaparrones en la región pampeana. Rige un aviso meteorológico para el norte de Entre Ríos, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Durante el inicio de la próxima semana, la ciclogénesis alcanzará su etapa de mayor madurez. El área de tormentas se expandirá hacia gran parte del centro o el este del territorio nacional, dejando jornadas frescas, húmedas o muy ventosas.
Los modelos de previsión anticipan precipitaciones abundantes que podrían registrar acumulados de entre 50 o 100 milímetros en sectores de Buenos Aires, Córdoba o el centro del Litoral.