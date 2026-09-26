Ingreso a las secundarias de la UNCuyo: cerca de 2.500 aspirantes ya rindieron el primer examen

El año pasado se conoció que la mayoría de los que ingresaron a los colegios de la UNCuyo provenía de escuelas públicas.

Los alumnos debieron demostrar en este examen todo lo que sabían de Lengua. El próximo 3 de octubre tendrán que rendir Matemática. Gentileza Prensa UNCuyo

En qué sedes se rindió el examen de Lengua de la UNCuyo

Las evaluaciones se tomaron en 2 sedes según la procedencia geográfica de los postulantes:

Gran Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el campus universitario de la Ciudad de Mendoza.

General Alvear: Escuela de Agricultura, ubicada en el departamento del Sur provincial.

Los chicos fueron citados a las 8.30 y el examen comenzó a las 9.30. Tuvieron tiempo de responder a las consignas hasta las 11.30. Los alumnos que terminaronantes, pudieron retirarse tras realizar la entrega de la prueba.

Cuando ingresaron a rendir, a rendir, tuvieron que presentar el DNI físico original y una identificación impresa en papel, colocada en un lugar visible, con apellido, nombre, piso y aula asignados.

El examen de Lengua se rindió en la facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad, y en la escuela de Agricultura de General Alvear. Foto: gentileza prensa UNCuyo

Fechas de publicación de resultados y orden de mérito

El proceso continuará durante octubre y noviembre con las siguientes fechas importantes de publicación de resultados:

Escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear): los promedios y el orden de mérito se publicarán el miércoles 21 de octubre a las 12 en el portal oficial de la UNCuyo y en las páginas web de ambos establecimientos.

Bachilleratos orientados (CUC, Martín Zapata, Magisterio y DAD): la difusión de los promedios y el orden de mérito se concretará el jueves 5 de noviembre a las 12 en el sitio web institucional de la universidad y de los 4 colegios mencionados.

Ante dudas o consultas sobre el procedimiento, la Dirección General de Educación Secundaria habilitó el canal de comunicación vía correo electrónico a través de la casilla [email protected].