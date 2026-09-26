Ingreso a las secundarias de la UNCuyo: cerca de 2.500 aspirantes ya rindieron el primer examen

Casi 2.500 aspirantes a ingresar a primer año en las 6 escuelas secundarias dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) rindieron las evaluaciones de admisión correspondientes al ciclo lectivo. Este sábado 26 de septiembre pasaron por la prueba de Lengua y el 3 de octubre será el examen de Matemática.
La evaluación alcanza a las postulaciones para el Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio (EM), la Escuela de Comercio Martín Zapata, el Liceo Agrícola y Enológico y la Escuela de Agricultura de General Alvear.
De los casi 2.500 estudiantes que completaron el Trayecto Formativo de Nivelación solo podrán ingresar 1.110, ya que esa es la totalidad de las vacantes.
El año pasado se conoció que la mayoría de los que ingresaron a los colegios de la UNCuyo provenía de escuelas públicas.
En qué sedes se rindió el examen de Lengua de la UNCuyo
Las evaluaciones se tomaron en 2 sedes según la procedencia geográfica de los postulantes:
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Gran Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el campus universitario de la Ciudad de Mendoza.
General Alvear: Escuela de Agricultura, ubicada en el departamento del Sur provincial.
Los chicos fueron citados a las 8.30 y el examen comenzó a las 9.30. Tuvieron tiempo de responder a las consignas hasta las 11.30. Los alumnos que terminaronantes, pudieron retirarse tras realizar la entrega de la prueba.
Cuando ingresaron a rendir, a rendir, tuvieron que presentar el DNI físico original y una identificación impresa en papel, colocada en un lugar visible, con apellido, nombre, piso y aula asignados.
Fechas de publicación de resultados y orden de mérito
El proceso continuará durante octubre y noviembre con las siguientes fechas importantes de publicación de resultados:
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Escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear): los promedios y el orden de mérito se publicarán el miércoles 21 de octubre a las 12 en el portal oficial de la UNCuyo y en las páginas web de ambos establecimientos.
Bachilleratos orientados (CUC, Martín Zapata, Magisterio y DAD): la difusión de los promedios y el orden de mérito se concretará el jueves 5 de noviembre a las 12 en el sitio web institucional de la universidad y de los 4 colegios mencionados.
Ante dudas o consultas sobre el procedimiento, la Dirección General de Educación Secundaria habilitó el canal de comunicación vía correo electrónico a través de la casilla [email protected].
En pocas palabras
- Ingreso UNCuyo: Casi 2.500 aspirantes rindieron el primer examen de admisión para las secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
- Pruebas y Vacantes: Los exámenes de Lengua y Matemática definirán el ingreso de 1.110 estudiantes entre las 6 escuelas dependientes de la UNCuyo.
- Resultados y Consultas: Las fechas de publicación de resultados varían entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre, con consultas disponibles por email.