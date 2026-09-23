Financiamiento para universidades: la Justicia le dio 5 días al gobierno nacional para pagar

El fallo desarma la estrategia legal que la gestión libertaria venía sosteniendo en los tribunales. A mediados de año, el Ministerio de Capital Humano intentó dar por cerrado el conflicto argumentando la liquidación de incrementos parciales. Sin embargo, el magistrado desestimó esas alegaciones al verificar que no existe un acatamiento íntegro de la norma sancionada por dos tercios del Congreso.

La medida cautelar dispuesta por el juez Cormick ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Apelaciones y la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, al presidente se le agotaron las instancias de apelación para dilatar el envío de los fondos de funcionamiento que reclama el sistema educativo.

La reacción gremial ante el financiamiento universitario

Desde las casas de altos estudios celebraron el pronunciamiento de la Justicia. "Es una excelente noticia. Esperamos que el gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto en los plazos estipulados. Vamos a seguir con firmeza hasta que la ley se cumpla integralmente", remarcó el titular del CIN, Franco Bartolacci.

En paralelo, los sindicatos avanzan con su plan de lucha tras el fracaso de las paritarias y de cara a un presupuesto que consideran insuficiente para el sector. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Frente Sindical confirmaron un cronograma de visibilización que desembocará en la V Marcha Federal Universitaria, convocada para la primera semana de octubre.

Con este fallo judicial acorralando las cuentas del Ministerio de Economía, la tensión entre la Casa Rosada y la comunidad universitaria alcanza su punto máximo. Mientras tanto, corre la cuenta regresiva de 120 horas dictada por los tribunales para torcer el rumbo de los recursos públicos.

La postura de Mendoza sobre el financiamiento universitario

Los gremios locales y los claustros estudiantiles de Mendoza se alinean sus posturas con el frente nacional. La falta de partidas presupuestarias afecta no solo los sueldos de profesores e investigadores, sino también el sostenimiento de laboratorios y comedores de la UNCuyo.

Frente a la amenaza de multas diarias hacia los funcionarios responsables, la comunidad académica provincial mantiene el estado de alerta a la espera de una respuesta concreta. La resolución judicial marca un punto de inflexión decisivo en el conflicto por el financiamiento universitario.