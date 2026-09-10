La rectora de la UNCuyo anunció que convocará a legisladores nacionales para pelear el presupuesto

Adriana García brindó su informe al Consejo Superior de la UNCuyo. Foto: UNCuyo

Nueva Marcha Federal en octubre y conflicto paritario

En el ámbito salarial y presupuestario, la titular de la UNCuyo calificó como un “fracaso rotundo la última paritaria con el Gobierno nacional y adelantó dos fechas trascendentes para el sector universitario:

17 de septiembre: nueva reunión del Frente Sindical de Universidades Nacionales con el Ejecutivo nacional.

nueva reunión del Frente Sindical de Universidades Nacionales con el Ejecutivo nacional. Primeras semanas de octubre: convocatoria a una nueva Marcha Nacional Universitaria impulsada por el CIN (sin fecha determinada todavía).

Preocupación por el Instituto Balseiro

García dio detalles de su reciente visita a Bariloche para participar de las actividades del Instituto Balseiro y de la empresa INVAP, donde entregó el título Doctor Honoris Causa al destacado físico Conrado Franco Varotto, primero de la gestión actual tras asumir en agosto.

La rectora visibilizó la crítica situación del centro científico que pertenece a la UNCuyo: “Muchas universidades no saben que el Instituto Balseiro pertenece a la UNCuyo. Es realmente importante mostrar lo que hace la ciencia y la tecnología en este momento en que estamos tan castigados”. Y citó un documento del Consejo Permanente de Profesores del IB que advierte que “está en riesgo la continuidad misma del Instituto, un centro de excelencia que es un motivo de orgullo para los argentinos”.

En la reunión del Consejo Superior de la UNCuyo se conocieron otras novedades como la que se realizarán obras de saneamiento que afectarán la circulación vehicular en el campus universitario. Foto: UNCuyo

En el tramo final de su exposición ante el Consejo Superior, la Rectora repasó otros temas de gestión: