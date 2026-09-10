La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Adriana García, confirmó que la casa de estudios mendocina convoca a una reunión a los diputados y senadores nacionales por Mendoza. El objetivo del encuentro es solicitarles formalmente su apoyo para la aprobación del Presupuesto Universitario 2027 solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cual asciende a 11 billones de pesos.
La rectora de la UNCuyo anunció que convocará a legisladores nacionales para pelear el presupuesto
Diputados y senadores por Mendoza serán citados para comprometer su respaldo al proyecto del CIN de $11 billones. Se prepara una nueva marcha nacional federal para octubre
“La UNCuyo ya está citando para una reunión a nuestros legisladores mendocinos, senadores y diputados, para una reunión en nuestra universidad para que sean ellos, nuestros representantes, los que nos apoyen en la aprobación de este presupuesto”, detalló la rectora durante el informe brindado ante el Consejo Superior.
Esta iniciativa es parte de la estrategia nacional del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que pedirá en 15 días una reunión pública en el Congreso de la Nación para fundamentar el proyecto. Según explicó García, la propuesta se elaboró bajo un “criterio de suficiencia indispensable para garantizar salarios dignos y el funcionamiento básico de las casas de altos estudios".
Nueva Marcha Federal en octubre y conflicto paritario
En el ámbito salarial y presupuestario, la titular de la UNCuyo calificó como un “fracaso rotundo la última paritaria con el Gobierno nacional y adelantó dos fechas trascendentes para el sector universitario:
- 17 de septiembre: nueva reunión del Frente Sindical de Universidades Nacionales con el Ejecutivo nacional.
- Primeras semanas de octubre: convocatoria a una nueva Marcha Nacional Universitaria impulsada por el CIN (sin fecha determinada todavía).
Preocupación por el Instituto Balseiro
García dio detalles de su reciente visita a Bariloche para participar de las actividades del Instituto Balseiro y de la empresa INVAP, donde entregó el título Doctor Honoris Causa al destacado físico Conrado Franco Varotto, primero de la gestión actual tras asumir en agosto.
La rectora visibilizó la crítica situación del centro científico que pertenece a la UNCuyo: “Muchas universidades no saben que el Instituto Balseiro pertenece a la UNCuyo. Es realmente importante mostrar lo que hace la ciencia y la tecnología en este momento en que estamos tan castigados”. Y citó un documento del Consejo Permanente de Profesores del IB que advierte que “está en riesgo la continuidad misma del Instituto, un centro de excelencia que es un motivo de orgullo para los argentinos”.
En el tramo final de su exposición ante el Consejo Superior, la Rectora repasó otros temas de gestión:
- Foro de Rectoras y Vicerrectoras: destacó la participación en este espacio de debate orientado a la paridad de género e igualdad de oportunidades en la conducción universitaria a nivel nacional.
- Obras de saneamiento en el Campus: se anunció el inicio de los trabajos para la construcción de un acueducto de 700 mm. de diámetro. Se trata de un proyecto provincial de interés público que llevará agua a 18.000 familias del noroeste. Como la obra atravesará el predio universitario y afectará la circulación vehicular en los próximos meses, las autoridades informaron que próximamente se brindarán detalles sobre el esquema de movilidad interna.
En pocas palabras
- UNCuyo convoca: la rectora Adriana García citará a legisladores mendocinos para solicitar apoyo al presupuesto universitario de $11 billones.
- Marcha Federal: se prepara una nueva manifestación para octubre, tras calificar como un fracaso la última paritaria con el Gobierno nacional.
- Instituto Balseiro: existe preocupación por la continuidad del centro científico, considerado un motivo de orgullo nacional.