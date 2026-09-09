Estudiantes de cine filmaron en Mendoza una película a pulmón con más de 60 personas

Cine independiente para obtener el título

Las responsables del proyecto son Agustina Castillo, productora; Oriana Paz Calvo, directora y guionista; Micaela Cangialosi, directora de fotografía; Isi Abalone, directora de arte; Celeste Torres, directora de sonido, y Lucila Planinsek, directora de montaje. Juntas también fundaron Bosque Films, una productora que nació en 2025 con la intención de seguir trabajando después de la carrera.

Y Diarios de un Viajero es justamente la primera gran apuesta de ese grupo.

La historia comienza en la Argentina de 1978 y tiene como protagonista a Manuel, un empleado que se mete en un mundo de corrupción con el objetivo de mantener a flote su negocio y a su familia. Pero los excesos de esa vida empiezan a pasarle factura y un terremoto termina obligándolo a replantearse las decisiones que tomó antes de que sea demasiado tarde.

La película es, en realidad, el episodio piloto de una serie de ficción mucho más ambiciosa. La idea de las realizadoras es que cada capítulo transcurra en un país diferente, con actores y equipos técnicos de esos lugares, para que cada historia pueda ser construida desde una mirada local.

Ahí aparece una de las preguntas que atraviesa todo el proyecto: ¿cómo representamos a una cultura que no es la nuestra?

El cine nacional que construye sus propios personajes, paisajes y conflictos

Las estudiantes empezaron a hacerse esa pregunta mientras discutían qué querían contar para su trabajo final. Y de ese debate surgió la necesidad de hablar también de ellas mismas, de la Argentina y de la manera en que el cine nacional construye sus propios personajes, paisajes, conflictos y representaciones.

“Nos cuestionamos cómo nos representamos a nosotros en el cine, cómo se representa la Argentina desde la perspectiva de Argentina, cuáles son las tramas que nos atraviesan y qué podemos aportar nosotros como nuevos realizadores a esa mirada”, explicaron.

Por eso eligieron que el primer episodio ocurriera en Mendoza y tuviera una identidad propia. Para hacerlo convocaron a compañeros de la carrera, estudiantes de distintos años y un elenco profesional que surgió después de un proceso de casting.

Estudiantes y actores en una foto final. El film se estrena este viernes 11 de septiembre.

El rodaje comenzó en febrero y terminó el 8 de marzo. Pasaron por distintas locaciones, entre ellas el Hotel Guentala, el Hotel Mod, Café Hugo y el Museo del Vino, además de espacios públicos y otras ubicaciones de la provincia.

Para un equipo acostumbrado a aprender producción audiovisual en las aulas, encontrarse de golpe frente a una película de semejante dimensión fue también una prueba.

“Pusimos a prueba todo lo que la carrera nos había enseñado”, cuentan. Y tuvieron que aprender también aquello que solamente se aprende haciendo: resolver problemas, coordinar personas, organizar jornadas, cuidar un presupuesto limitado y conseguir que una producción de ese tamaño pudiera llegar hasta el final.

Un presupuesto y la realización de una película para el trabajo final

Los 1.700.000 pesos alcanzaron para una producción que involucró a más de 60 personas, algo que las realizadoras consideran una de las grandes enseñanzas del proyecto.

“Por el presupuesto no podíamos ofrecer mucho, pero realmente estuvieron al pie del cañón con nosotros todo el tiempo”, destacan al recordar a los actores, técnicos, compañeros y colaboradores que se sumaron.

“Por el presupuesto no podíamos ofrecer mucho, pero realmente estuvieron al pie del cañón con nosotros todo el tiempo”, destacan al recordar a los actores, técnicos, compañeros y colaboradores que se sumaron.

Ese compromiso terminó convirtiéndose en una de las cosas que más valoran.

Porque Diarios de un Viajero no nació solamente de una idea. Nació también de una red de personas que decidió acompañarlas.

Ahora quieren que la película tenga una segunda vida. La presentación de este viernes servirá para mostrar el resultado del trabajo, pero también para recaudar fondos que les permitan mover el proyecto hacia nuevos mercados y continuar desarrollando la serie.

Bosque Films ya cuenta con varios cortometrajes y este año realizó además la primera edición de Bosque Fest. La intención es seguir creciendo y producir nuevos contenidos.

“Queremos seguir haciendo cosas y generando proyectos como este y más grandes”, dicen.

Un tramo de la filmación en un hotel mendocino. Bosque Films ya cuenta con varios cortometrajes y este año realizó además la primera edición de Bosque Fest. La intención es seguir creciendo y producir nuevos contenidos.

Hay, además, una frase que resume bastante bien el espíritu con el que encararon la película: “Lo hemos hecho a pulmón y con todo el amor del mundo”.

Son jóvenes, están terminando una carrera y todavía están dando sus primeros pasos en una industria que no siempre ofrece caminos fáciles. Pero mientras muchos hablan de las dificultades para filmar, ellas eligieron hacer algo bastante más concreto: juntaron un equipo, consiguieron locaciones, buscaron actores, pusieron en práctica lo aprendido y filmaron.

Ahora quieren ver qué pasa cuando esas imágenes finalmente lleguen a una pantalla.

Y, sobre todo, demostrar que también desde Mendoza, y también desde la universidad pública, hay una nueva generación que quiere contar sus propias historias y hacer cine.