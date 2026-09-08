El Festival Internacional de Cine de Venecia vivió esta semana un momento inolvidable y cargado de emoción, ya que a sus 93 años, la célebre actriz estadounidense Ellen Burstyn sorprendió al público y a la crítica al recibir el prestigioso León de Oro a la Trayectoria, consolidándose como una de las figuras más respetadas y longevas en la historia de la industria cinematográfica.
A sus 93 años, Ellen Burstyn sorprendió en el Festival de Venecia al recibir el León de Oro
Emocionada hasta las lágrimas, la actriz estadounidense Ellen Burstyn se ha sumado este lunes a la lista de leyendas con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia
La galardonada actriz, reconocida mundialmente por sus icónicos papeles en verdaderos clásicos del cine como El exorcista(1973) y Alicia ya no vive aquí, película de 1974 que le valió el premio Oscar a la Mejor Actriz, subió al escenario entre aplausos de un auditorio que la ovacionó de pie.
"Hay actrices que cruzan la historia del cine y que con su carrera la construyen. Ellen Burstyn pertenece a esta categoría, dando rostro y cuerpo a mujeres fuertes y frágiles, irónicas y determinadas a menudo ante las contradicciones de su tiempo", celebró en la gala el director de la Mostra, Alberto Barbera.
Visiblemente conmovida, la actriz expresó: "¡Me están haciendo llorar! ¡Me están conmoviendo profundamente! (...) Una cosa es ganar un Oscar, un Tony o un Emmy, pero esto es mucho".
Lejos de retirarse, la actriz demostró una vigencia envidiable al presentar dos nuevos trabajos en la 83ª edición del certamen italiano: la película Place to Be, dirigida por Kornél Mundruczó, y el cortometraje Flesh Impact, de Maggie Gyllenhaal, donde interpreta a una versión imaginaria de Marilyn Monroe a sus 100 años.
Durante su discurso, Burstyn no solo agradeció la distinción, sino que reflexionó sobre la evolución del rol de las mujeres en Hollywood desde que comenzó su carrera: "Cuando empecé a trabajar no había mujeres en el set, no había ninguna detrás de cámara", recordó.
"Simplemente quiero terminar diciendo lo profundamente agradecida que estoy por este hermoso León de Oro y esperar… no, no, y rezar para que mi propio país encuentre muy pronto su propia línea blanca", expresó la actriz.
En pocas palabras
- Ellen Burstyn: a los 93 años, la actriz estadounidense recibió el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia.
- Reconocimiento: la distinción celebra su icónica trayectoria en películas como "El exorcista" y "Alicia ya no vive aquí".
- Vigencia: presentó dos nuevos trabajos en el certamen, demostrando su continua relevancia en la industria.