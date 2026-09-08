A sus 93 años, Ellen Burstyn sorprendió en el Festival de Venecia al recibir el León de Oro

Visiblemente conmovida, la actriz expresó: "¡Me están haciendo llorar! ¡Me están conmoviendo profundamente! (...) Una cosa es ganar un Oscar, un Tony o un Emmy, pero esto es mucho".

La actriz Ellen Burstyn recibió el León de Oro en el Festival de Venecia.

Lejos de retirarse, la actriz demostró una vigencia envidiable al presentar dos nuevos trabajos en la 83ª edición del certamen italiano: la película Place to Be, dirigida por Kornél Mundruczó, y el cortometraje Flesh Impact, de Maggie Gyllenhaal, donde interpreta a una versión imaginaria de Marilyn Monroe a sus 100 años.

Durante su discurso, Burstyn no solo agradeció la distinción, sino que reflexionó sobre la evolución del rol de las mujeres en Hollywood desde que comenzó su carrera: "Cuando empecé a trabajar no había mujeres en el set, no había ninguna detrás de cámara", recordó.

"Simplemente quiero terminar diciendo lo profundamente agradecida que estoy por este hermoso León de Oro y esperar… no, no, y rezar para que mi propio país encuentre muy pronto su propia línea blanca", expresó la actriz.