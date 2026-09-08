El impactante caso de María Soledad Morales revive en Netflix con "El fin del silencio"

Las posteriores maniobras de encubrimiento, el desvío de pruebas y la complicidad policial salieron rápidamente a la luz. Ante la escandalosa impunidad, la rectora del colegio de la joven, la hermana Martha Pelloni, junto con las compañeras de secundaria de María Soledad, organizaron las emblemáticas Marchas del Silencio. Miles de ciudadanos marcharon en absoluta calma, exigiendo justicia con velas encendidas. Aquella movilización pacífica derivó en la intervención federal de la provincia y la caída del clan Saadi.

A diferencia de otras reconstrucciones, el documental de Lorena Muñoz da voz prioritaria a las mujeres que lideraron aquella gesta como por ejemplo sus compañeras de la escuela, quienes relatan el paso de la inocencia juvenil al despertar político frente a las injusticias; Ada Rizzardo, la madre de María Soledad, pilar fundamental en la búsqueda inalcanzable de verdad; y Martha Pelloni, la religiosa que desafió al poder de turno exigiendo transparencia judicial.

María Soledad: El fin del silencio permite entender cómo este hito transformó la conciencia colectiva en torno a la violencia de género en Argentina, sentando un precedente histórico antes de que el término "femicidio" formara parte del lenguaje cotidiano. La obra ya se encuentra disponible para ver en Netflix.