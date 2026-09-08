El catálogo de Netflix se renueva constantemente con producciones que buscan rescatar hitos fundamentales de la historia social y judicial latinoamericana. En ese marco, el documental María Soledad: El fin del silencio, dirigido por la cineasta Lorena Muñoz (Gilda, no me arrepiento de este amor), se ha consolidado como una de las propuestas más relevantes dentro del género true crime en Argentina y la región.
El impactante caso de María Soledad Morales revive en Netflix con "El fin del silencio"
El documental tiene una duración total de 1 hora y 35 minutos y cuenta con la dirección de Lorena Muñoz. A continuación todos los detalles
La producción aborda en profundidad el atroz femicidio de María Soledad Morales, una joven estudiante de 17 años asesinada el 8 de septiembre de 1990 en la provincia de Catamarca. Su muerte no solo estremeció a la comunidad local, sino que desencadenó un estallido político y social de alcance nacional que terminó por derribar un régimen político de décadas.
El crimen que sacudió los cimientos del poder político de Catamarca
El 7 de septiembre de 1990, María Soledad fue a una fiesta de egresados para recaudar fondos en la capital catamarqueña. Esa noche fue entregada, drogada, abusada y salvajemente asesinada por un grupo de hombres vinculados al poder provincial, conocidos popularmente como "los hijos del poder".
Las posteriores maniobras de encubrimiento, el desvío de pruebas y la complicidad policial salieron rápidamente a la luz. Ante la escandalosa impunidad, la rectora del colegio de la joven, la hermana Martha Pelloni, junto con las compañeras de secundaria de María Soledad, organizaron las emblemáticas Marchas del Silencio. Miles de ciudadanos marcharon en absoluta calma, exigiendo justicia con velas encendidas. Aquella movilización pacífica derivó en la intervención federal de la provincia y la caída del clan Saadi.
A diferencia de otras reconstrucciones, el documental de Lorena Muñoz da voz prioritaria a las mujeres que lideraron aquella gesta como por ejemplo sus compañeras de la escuela, quienes relatan el paso de la inocencia juvenil al despertar político frente a las injusticias; Ada Rizzardo, la madre de María Soledad, pilar fundamental en la búsqueda inalcanzable de verdad; y Martha Pelloni, la religiosa que desafió al poder de turno exigiendo transparencia judicial.
María Soledad: El fin del silencio permite entender cómo este hito transformó la conciencia colectiva en torno a la violencia de género en Argentina, sentando un precedente histórico antes de que el término "femicidio" formara parte del lenguaje cotidiano. La obra ya se encuentra disponible para ver en Netflix.
En pocas palabras
- El caso Morales revive: el documental "El fin del silencio" en Netflix narra el femicidio de María Soledad Morales.
- Impacto social: la producción expone cómo el crimen derivó en una intervención federal en Catamarca.
- Voces protagonistas: el film da protagonismo a las mujeres que impulsaron las "Marchas del Silencio" exigiendo justicia.