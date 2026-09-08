Los fanáticos del cine que esperaban disfrutar desde casa de La Odisea, la ambiciosa película de Christopher Nolan y uno de los éxitos taquilleros de la última década, ya tienen una fecha para marcar en el calendario. Aunque, lamentablemente, el film no se encontrará en Netflix, sino en otras plataformas de streaming.
La Odisea de Christopher Nolan llega al streaming en noviembre, pero no se podrá ver en Netflix
Aunque todos esperaban que el estreno en el streaming sea en Netflix, La Odisea llegará a otras plataformas
La Odisea llega al streaming: cuándo y en qué plataforma
La adaptación del clásico poema de Homero llegará al formato digital el 17 de noviembre del vigente año. Aunque es una grata novedad que será en poco más de dos meses, también hay una noticia que puede decepcionar a muchos espectadores: por el momento, no está previsto que la película llegue a Netflix.
La producción protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Zendaya tuvo un importante recorrido por las salas de cine y ahora comenzará una nueva etapa comercial. A partir de noviembre, los espectadores podrán acceder a ella mediante modalidades de compra o alquiler digital.
El lanzamiento digital contempla plataformas como Apple TV, Prime Video y Rakuten TV, aunque la disponibilidad concreta puede variar según el país. En estos servicios de streaming, la película estará disponible inicialmente bajo un modelo de compra o alquiler, por lo que no significa que pueda verse gratuitamente con una suscripción convencional.
La ausencia de Netflix es uno de los puntos que más puede llamar la atención entre quienes esperaban encontrar la película dentro del popular servicio de streaming. Hasta ahora, no existe confirmación de que La Odisea vaya a incorporarse a esa plataforma, por lo que quienes quieran verla desde casa deberán recurrir inicialmente a las opciones de alquiler o compra digital anunciadas.
La película también tendrá una alternativa para los coleccionistas. El mismo 17 de noviembre está previsto el lanzamiento en formato físico 4K Ultra HD Blu-ray, una edición pensada especialmente para quienes quieran conservar la producción de Nolan y disfrutarla con una calidad audiovisual superior.
En pocas palabras
- La Odisea en streaming: La película de Christopher Nolan estará disponible el 17 de noviembre en plataformas digitales.
- Exclusión de Netflix: El film no se podrá ver en Netflix, sino en servicios como Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.
- Modalidad de acceso: Estará disponible para compra o alquiler digital, y en formato físico 4K Ultra HD Blu-ray.