La Odisea de Christopher Nolan llega al streaming en noviembre, pero no se podrá ver en Netflix

El lanzamiento digital contempla plataformas como Apple TV, Prime Video y Rakuten TV, aunque la disponibilidad concreta puede variar según el país. En estos servicios de streaming, la película estará disponible inicialmente bajo un modelo de compra o alquiler, por lo que no significa que pueda verse gratuitamente con una suscripción convencional.

La ausencia de Netflix es uno de los puntos que más puede llamar la atención entre quienes esperaban encontrar la película dentro del popular servicio de streaming. Hasta ahora, no existe confirmación de que La Odisea vaya a incorporarse a esa plataforma, por lo que quienes quieran verla desde casa deberán recurrir inicialmente a las opciones de alquiler o compra digital anunciadas.

La Odisea llega al streaming.

La película también tendrá una alternativa para los coleccionistas. El mismo 17 de noviembre está previsto el lanzamiento en formato físico 4K Ultra HD Blu-ray, una edición pensada especialmente para quienes quieran conservar la producción de Nolan y disfrutarla con una calidad audiovisual superior.