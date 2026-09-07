Netflix y José Coronado descollan con la película llena de venganza

En ella, hay que destacar a José Coronado, capaz de llevar el peso del film durante todo el metraje y de alejarlo de los Charles Bronson de turno.

Su Jaime es un tipo distinto porque es el espectador. Una actuación en la que las miradas dicen mucho más que las palabras y si no, fijaos en el encuentro entre su personaje y el del dueño de la discoteca.

El gran giro de guion, muy bien escondido, hace dar un vuelco de ciento ochenta grados, consiguiendo acallar la sala por completo.

En ese momento, en el que uno se da cuenta de todo lo que ha sucedido, las mujeres que son las grandes olvidadas por parte de los protagonistas masculinos, se erigen como esa conciencia callada a la que se debía haber hecho caso.

Netflix: de qué trata la película Tu hijo

"Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", detalla la sinopsis oficial que hace Netflix sobre la película dramática, Tu hijo.

Netflix: reparto dela película Tu hijo

José Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

Tráiler de la película Tu hijo

Dónde ver la película Tu hijo, según la zona geográfica