José Coronado es una de las grandes estrellas de Netflix, cuando ambos se juntan el resultado es más que óptimo, como por ejemplo esta serie llena de misterio y venganza, se trata de Tu hijo.
Netflix y José Coronado descollan con la película llena de venganza
José Coronado es una de las grandes estrellas de Netflix, cuando ambos se juntan el resultado es más que óptimo
Tu hijo es la historia sobre el descenso a los infiernos de un padre que busca venganza, cuyo hijo ha recibido una paliza a la salida de una discoteca.
Vivas nos pone en la piel de ese hombre dolido y descompuesto en una Sevilla distinta a la que el cine nos suele vender y que parece un personaje más de la cinta.
En ella, hay que destacar a José Coronado, capaz de llevar el peso del film durante todo el metraje y de alejarlo de los Charles Bronson de turno.
Su Jaime es un tipo distinto porque es el espectador. Una actuación en la que las miradas dicen mucho más que las palabras y si no, fijaos en el encuentro entre su personaje y el del dueño de la discoteca.
El gran giro de guion, muy bien escondido, hace dar un vuelco de ciento ochenta grados, consiguiendo acallar la sala por completo.
En ese momento, en el que uno se da cuenta de todo lo que ha sucedido, las mujeres que son las grandes olvidadas por parte de los protagonistas masculinos, se erigen como esa conciencia callada a la que se debía haber hecho caso.
Netflix: de qué trata la película Tu hijo
"Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", detalla la sinopsis oficial que hace Netflix sobre la película dramática, Tu hijo.
Netflix: reparto dela película Tu hijo
- José Coronado
- Ana Wagener
- Asia Ortega
- Pol Monen
- Ester Expósito
Tráiler de la película Tu hijo
Dónde ver la película Tu hijo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Tu hijo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Tu hijo se puede ver en Netflix.
- España: Tu hijo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- José Coronado: la estrella de Netflix protagoniza Tu hijo, un film de venganza.
- Trama principal: un padre busca justicia propia tras la brutal agresión a su hijo.
- Elenco destacado: el film cuenta con la participación de Ana Wagener y Ester Expósito.