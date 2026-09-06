Desde que arribó a Netflix esta serie turca no para de triunfar en el mundo, una historia repleta de romanticismo, se trata de Amor y riqueza.
Netflix no para de triunfar con la serie turca más romántica de la historia
Desde que arribó a Netflix esta serie turca no para de triunfar en el mundo, una historia repleta de romanticismo y amor
Llegó a Netflix la serie turca Amor y riqueza más romántica de la historia, escrita y dirigida por Meriç Acemi que combina drama, poder y romance.
El universo de los dramas turcos vuelve a tomar fuerza con Amor y riqueza, la de Netflix que llega con mucha fuerza ye te contamos todos los detalles del reparto de esta serie que promete conquistar a todo el mundo.
Con un reparto estelar encabezado por Engin Akyürek y Asl Enver, esta historia promete una dosis intensa de amor, ambición y conflictos familiares dentro de un mundo donde el dinero dicta las reglas del juego.
A pocos días de su estreno, la serie ambientada en Estambul ya captó la atención de los suscriptores.
Netflix: de qué trata la serie turca Amor y riqueza
La trama de la serie turca Amor y riqueza sigue a dos personajes que vienen de lugares muy distintos. Nihal es una mujer sofisticada, que viene de una familia adinerada y es experta en diplomacia.
Su acomodada vida se tambalea cuando aparece un magnate llamado Osman, experto en hacer dinero de la nada pero con un pasado duro y de mucha pobreza, quien revoluciona a la aristocracia de Estambul.
El encuentro entre ellos encenderá el amor pero también marcará las diferencias que hay entre ellos. Entre la tensión y la atracción, Osman y Nihal deberán decidir qué es lo realmente importante.
Netflix: reparto de la serie turca Amor y riqueza
- Engin Akyürek como Osman
- Asli Enver en la piel de Nihal
- Serkan Altunorak
- Nur Fettahoglu
- Ismail Demirci
- Dolunay Soysert
- Taro Emir Tekin
Tráiler de la serie turca Amor y riqueza
Netflix: dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie turca: Netflix tiene la serie Amor y riqueza, una historia de romanticismo y drama.
- Trama: la serie narra el encuentro entre una mujer adinerada y un magnate con pasado humilde