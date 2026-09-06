Netflix no para de triunfar con la serie turca más romántica de la historia

Con un reparto estelar encabezado por Engin Akyürek y Asl Enver, esta historia promete una dosis intensa de amor, ambición y conflictos familiares dentro de un mundo donde el dinero dicta las reglas del juego.

A pocos días de su estreno, la serie ambientada en Estambul ya captó la atención de los suscriptores.

Netflix: de qué trata la serie turca Amor y riqueza

La trama de la serie turca Amor y riqueza sigue a dos personajes que vienen de lugares muy distintos. Nihal es una mujer sofisticada, que viene de una familia adinerada y es experta en diplomacia.

Su acomodada vida se tambalea cuando aparece un magnate llamado Osman, experto en hacer dinero de la nada pero con un pasado duro y de mucha pobreza, quien revoluciona a la aristocracia de Estambul.

El encuentro entre ellos encenderá el amor pero también marcará las diferencias que hay entre ellos. Entre la tensión y la atracción, Osman y Nihal deberán decidir qué es lo realmente importante.

Netflix: reparto de la serie turca Amor y riqueza

Engin Akyürek como Osman

Asli Enver en la piel de Nihal

Serkan Altunorak

Nur Fettahoglu

Ismail Demirci

Dolunay Soysert

Taro Emir Tekin

Tráiler de la serie turca Amor y riqueza

Netflix: dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica