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Netflix no para de triunfar con la serie turca más romántica de la historia

Desde que arribó a Netflix esta serie turca no para de triunfar en el mundo, una historia repleta de romanticismo y amor

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix no para de triunfar con la serie turca más romántica de la historia

Netflix no para de triunfar con la serie turca más romántica de la historia

Desde que arribó a Netflix esta serie turca no para de triunfar en el mundo, una historia repleta de romanticismo, se trata de Amor y riqueza.

Llegó a Netflix la serie turca Amor y riqueza más romántica de la historia, escrita y dirigida por Meriç Acemi que combina drama, poder y romance.

El universo de los dramas turcos vuelve a tomar fuerza con Amor y riqueza, la de Netflix que llega con mucha fuerza ye te contamos todos los detalles del reparto de esta serie que promete conquistar a todo el mundo.

Con un reparto estelar encabezado por Engin Akyürek y Asl Enver, esta historia promete una dosis intensa de amor, ambición y conflictos familiares dentro de un mundo donde el dinero dicta las reglas del juego.

A pocos días de su estreno, la serie ambientada en Estambul ya captó la atención de los suscriptores.

Netflix: de qué trata la serie turca Amor y riqueza

La trama de la serie turca Amor y riqueza sigue a dos personajes que vienen de lugares muy distintos. Nihal es una mujer sofisticada, que viene de una familia adinerada y es experta en diplomacia.

Su acomodada vida se tambalea cuando aparece un magnate llamado Osman, experto en hacer dinero de la nada pero con un pasado duro y de mucha pobreza, quien revoluciona a la aristocracia de Estambul.

El encuentro entre ellos encenderá el amor pero también marcará las diferencias que hay entre ellos. Entre la tensión y la atracción, Osman y Nihal deberán decidir qué es lo realmente importante.

Netflix: reparto de la serie turca Amor y riqueza

  • Engin Akyürek como Osman
  • Asli Enver en la piel de Nihal
  • Serkan Altunorak
  • Nur Fettahoglu
  • Ismail Demirci
  • Dolunay Soysert
  • Taro Emir Tekin

Tráiler de la serie turca Amor y riqueza

Netflix: dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Serie turca: Netflix tiene la serie Amor y riqueza, una historia de romanticismo y drama.
  • Trama: la serie narra el encuentro entre una mujer adinerada y un magnate con pasado humilde
Resumen generado por Thinkindot AI

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