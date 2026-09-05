El peso de la ley es la nueva serie de Netflix que llega desde Sudáfrica con una historia marcada por los crímenes, los conflictos familiares y las decisiones que pueden cambiar la vida de sus protagonistas.
Netflix: el thriller sudafricano de 7 capítulos que te atrapará con una trama criminal y dramática
A través de sus 7 capítulos, El peso de la ley sigue a una fiscal idealista obligada a infiltrarse en una banda criminal para salvar a su hermano.
Con el título original Umthetho, esta producción internacional combina drama y thriller para presentar una trama en la que los códigos profesionales comienzan a chocar con los vínculos personales. A lo largo de sus 7 capítulos, la ficción mantiene la tensión mientras sus personajes deben enfrentarse a secretos, conflictos y consecuencias inesperadas.
La producción está compuesta por 7 capítulos, lo que permite desarrollar una historia intensa sin extenderse demasiado. Cada episodio suma nuevos conflictos y situaciones que ponen a prueba a los personajes.
El suspenso se construye a partir de las investigaciones, los secretos y las relaciones entre los protagonistas, mientras la trama plantea diferentes interrogantes alrededor de la justicia y las consecuencias de las decisiones tomadas.
Una serie de Sudáfrica con mirada social
Uno de los aspectos que distingue a El peso de la ley es su procedencia. La producción llega desde Sudáfrica y utiliza el género policial y dramático para abordar algunas tensiones sociales y familiares.
La ficción combina elementos de thriller, drama y crimen para construir una historia en la que los conflictos personales tienen tanta importancia como los casos que deben ser investigados.
Netflix: de qué trata la serie El peso de la ley
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El peso de la ley versa: "Para mantener con vida a su hermano más chico, una fiscal idealista se ve obligada a convertirse en agente doble en la banda de su hermano más grande, que está en prisión".
La joven fiscal, muy competente, se ve envuelta en una brutal organización criminal carcelaria liderada por el hermano al que creía perdido, lo que la obliga a elegir entre la justicia y la familia, la ley y la supervivencia, la verdad y la traición.
Reparto de El peso de la ley, serie de Netflix
- Nqobile Nunu K.H.
- Given Stuurman
- Tony Kgoroge
- Lorcia Cooper
- Ernest Msibi
- Molefi Monaisa
- Sindi Dlathu
- Sthembiso Khoza
- Mandla Gaduka
- Sello Ramolahloane
Dónde ver la serie El peso de la ley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
- España: la serie El peso de la ley se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- El peso de la ley: Nueva serie sudafricana de Netflix disponible en la plataforma.
- Sinopsis: Una fiscal se infiltra en la banda de su hermano para salvar a otro familiar.
- Género: Combina drama, thriller y crimen con 7 capítulos intensos.