Netflix: el thriller sudafricano de 7 capítulos que te atrapará con una trama criminal y dramática

El suspenso se construye a partir de las investigaciones, los secretos y las relaciones entre los protagonistas, mientras la trama plantea diferentes interrogantes alrededor de la justicia y las consecuencias de las decisiones tomadas.

Una serie de Sudáfrica con mirada social

Uno de los aspectos que distingue a El peso de la ley es su procedencia. La producción llega desde Sudáfrica y utiliza el género policial y dramático para abordar algunas tensiones sociales y familiares.

La ficción combina elementos de thriller, drama y crimen para construir una historia en la que los conflictos personales tienen tanta importancia como los casos que deben ser investigados.

Netflix: de qué trata la serie El peso de la ley

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El peso de la ley versa: "Para mantener con vida a su hermano más chico, una fiscal idealista se ve obligada a convertirse en agente doble en la banda de su hermano más grande, que está en prisión".

La joven fiscal, muy competente, se ve envuelta en una brutal organización criminal carcelaria liderada por el hermano al que creía perdido, lo que la obliga a elegir entre la justicia y la familia, la ley y la supervivencia, la verdad y la traición.

Reparto de El peso de la ley, serie de Netflix

Nqobile Nunu K.H.

Given Stuurman

Tony Kgoroge

Lorcia Cooper

Ernest Msibi

Molefi Monaisa

Sindi Dlathu

Sthembiso Khoza

Mandla Gaduka

Sello Ramolahloane

Dónde ver la serie El peso de la ley, según la zona geográfica