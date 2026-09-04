Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es subida de tono al estilo de Bridgertón... y un poco más

La protagonista mantiene un vínculo con dos hombres que representan caminos muy diferentes. Esta situación convierte al amor en uno de los principales conflictos de la trama, pero también en una herramienta para hablar sobre la independencia y la posibilidad de elegir.

Netflix: de qué trata la serie Mal de amores

La sinopsis oficial de la serie de Netflix Mal de amores versa: "La sociedad la imagina como esposa..., pero Emilia elige ser doctora mientras el amor y la guerra cambian su vida para siempre. Basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta".

Basada en la novela de Ángeles Mastretta, Mal de Amores es una historia de amor, revolución y elección. En un país que despierta, Emilia Sauri también lo hace entre dos hombres y dos formas de vivir. En su corazón se libra la revolución más importante: la de una mujer que elige por sí misma.

Netflix: tráiler de la serie Mal de amores

Reparto de Mal de amores, serie de Netflix

Renata Vaca

Juan Pablo Fuentes

Iván Amozorrutia

Cassandra Ciangherotti

Diana Bovio

Miguel Rodarte

Juan Pablo Medina

Humberto Zurita

Sofia Carrera

Alejandro Puente

Dónde ver la serie Mal de amores, según la zona geográfica