Punto de inflexión: Generación 11S es la nueva película documental de Netflix que aborda una de las tragedias más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Dirigido por Brian Knappenberger, el documental se estrenó el 2 de septiembre de 2026 y, a 25 años de los ataques, analiza cómo el atentado del 11 de septiembre de 2001 transformó la vida de toda una generación.
Atentado 11-S: la mirada de Netflix sobre su impacto en la historia
La nueva producción de Netflix, 'Punto de inflexión: Generación 11S', examina el impacto del atentado a 25 años de distancia.
Con una duración de 1 hora y 39 minutos, la producción recupera testimonios, experiencias y distintas miradas sobre quienes crecieron después del atentado que cambió para siempre la sociedad estadounidense. Punto de inflexión: Generación 11S pone el foco en las consecuencias que aquellos acontecimientos tuvieron en los jóvenes y en la manera en que modificaron su percepción del mundo, la seguridad y el futuro.
El documental se suma al catálogo de series y películas de Netflix centradas en acontecimientos reales y hechos históricos que siguen generando debate décadas después. Punto de inflexión: Generación 11S propone una mirada generacional sobre el impacto del 11 de septiembre y busca comprender qué significa haber crecido bajo la sombra de un atentado que marcó un antes y un después.
Netflix: de qué trata la película Punto de inflexión: Generación 11S
La sinopsis oficial de la nueva película de Netflix versa: "Veinticinco años después, este documental explora mediante relatos de los testigos del 11S y de sus secuelas cómo el ataque moldeó a toda una generación".
Veinticinco años después del 11-S, este documental analiza cómo aquel fatídico día marcó a toda una nueva generación. Desde los niños que perdieron a sus padres en los atentados a los periodistas que dieron sus primeros pasos profesionales cubriendo la guerra contra el terrorismo, pasando por los jóvenes afganos y marines que sufrieron las consecuencias de la caótica retirada de EE. UU. de Afganistán: sus estremecedores testimonios muestran que el legado del 11-S no se mide solo por su trascendencia histórica, sino por las vidas que aún sigue marcando.
Netflix: tráiler del documental Punto de inflexión: Generación 11S
Dónde ver la película Punto de inflexión: 11S, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Punto de inflexión 11S se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Punto de inflexión 11S se puede ver en Netflix.
- España: la película Punto de inflexión 11S se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena documental: "Punto de inflexión: Generación 11S" analiza el impacto del atentado del 11-S en una generación.
- Contenido del film: La producción de 1 hora y 39 minutos recopila testimonios de jóvenes que crecieron bajo la sombra de la tragedia.
- Disponibilidad: El documental se suma al catálogo de Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.