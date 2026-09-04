Atentado 11-S: la mirada de Netflix sobre su impacto en la historia

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, la producción recupera testimonios, experiencias y distintas miradas sobre quienes crecieron después del atentado que cambió para siempre la sociedad estadounidense. Punto de inflexión: Generación 11S pone el foco en las consecuencias que aquellos acontecimientos tuvieron en los jóvenes y en la manera en que modificaron su percepción del mundo, la seguridad y el futuro.

El documental se suma al catálogo de series y películas de Netflix centradas en acontecimientos reales y hechos históricos que siguen generando debate décadas después. Punto de inflexión: Generación 11S propone una mirada generacional sobre el impacto del 11 de septiembre y busca comprender qué significa haber crecido bajo la sombra de un atentado que marcó un antes y un después.