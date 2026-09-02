Netflix tiene el mejor noir nórdico del momento: solo 12 capítulos y un drama criminal impactante

La trama comienza cuando una joven es encontrada asesinada en un parque de Copenhague y, junto al cuerpo, aparece una pequeña figura hecha con castañas. Este inquietante detalle conecta el crimen con un caso del pasado y lleva a los investigadores Naia Thulin y Mark Hess a una investigación cada vez más compleja, en la que nada es lo que parece.

Para quienes buscan qué ver entre las series y películas de Netflix, El caso Hartung es una opción ideal para los amantes de los thrillers policiales nórdicos. Su clima sombrío, los secretos que salen a la luz y una investigación cargada de tensión convierten a esta producción danesa en una propuesta atrapante para una maratón.