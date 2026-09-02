El caso Hartung es una de las series nórdicas de crimen y suspenso que se puede encontrar en Netflix y que atrapó a los fanáticos del género con una historia oscura, llena de misterio, investigaciones policiales y giros inesperados. Basada en la novela de Søren Sveistrup, la producción danesa sigue a dos investigadores que deben resolver un brutal asesinato relacionado con un antiguo caso de desaparición.
Netflix tiene el mejor noir nórdico del momento: solo 12 capítulos y un drama criminal impactante
La producción danesa de 12 capítulos se destaca por su trama oscura y giros inesperados que atraparon a los fanáticos del género en Netflix
La trama comienza cuando una joven es encontrada asesinada en un parque de Copenhague y, junto al cuerpo, aparece una pequeña figura hecha con castañas. Este inquietante detalle conecta el crimen con un caso del pasado y lleva a los investigadores Naia Thulin y Mark Hess a una investigación cada vez más compleja, en la que nada es lo que parece.
Para quienes buscan qué ver entre las series y películas de Netflix, El caso Hartung es una opción ideal para los amantes de los thrillers policiales nórdicos. Su clima sombrío, los secretos que salen a la luz y una investigación cargada de tensión convierten a esta producción danesa en una propuesta atrapante para una maratón.
Netflix: de qué trata la serie El caso Hartung
La sinopsis oficialo de Netflix sobre la serie El caso Hartung versa: "Encuentran una muñeca de castañas en la escena de un brutal asesinato. A partir de esta pista, dos detectives van en busca del asesino vinculado a una niña desaparecida".
En la segunda temporada, con el nombre de "El caso Holst", la trama se desarrolla tras la denuncia de desaparición de una mujer de 41 años, cuando la policía investiga sus rastros digitales y se da cuenta de que hace meses era víctima de acoso.
Reparto de El caso Hartung, serie de Netflix
- Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung
- Danica Curcic como Naia Thulin
- David Dencik como Simon Genz
- Iben Dorner como Rosa Hartung
- Liva Forsberg como Le Thulin
- Mikkel Følsgaard as Mark Hess
- Ali Kazim como Nehru
- Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung
Dónde ver El caso Hartung según la zona geográfica
- España: la serie El caso Hartung se puede ver en Netflix.
- Latinoamérica: la serie El caso Hartung se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Chesnut man se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: El Caso Hartung, una producción danesa de 12 capítulos sobre un brutal asesinato.
- Trama intrigante: Dos investigadores siguen pistas oscuras que conectan el crimen con un caso de desaparición.
- Género noir: Ideal para amantes del suspenso y thrillers policiales nórdicos con giros inesperados.