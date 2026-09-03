Furor por la superproducción turca que se convirtió en lo más visto de Netflix. Con una factura técnica impresionante y un relato tan desgarrador como fascinante, Club Estambul reafirma el liderazgo de Netflix en materia de producciones internacionales y sobre todo turcas.
Netflix es un éxito descomunal con la serie de época turca que arrasa
Netflix posee el mejor catálogo de producciones turcas, como esta descomunal serie de época que es furor y arrasa en el mundo
Club Estambul, un drama ambientado en la ciudad más poblada de Turquía durante la década de 1950 que gira en torno a Matilda -una exconvicta que trabaja en uno de los centros nocturnos más famosos de la época- y su hija Rasel.
En esta historia, Matilda hace un esfuerzo por rectificar la relación con Rasel mientras intenta desvanecer al alborotador Fistik Ismet; pero cuando la protagonista comienza a trabajar en el centro nocturno, el entorno infernal se transforma en un lugar cálido para los trabajadores.
La meta de Matilda es ganar mucho dinero rápidamente para recuperar el tiempo perdido con su hija.
Netflix: de qué trata la serie Club Estambul
Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.
Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exisgencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.
Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet.
Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.
Netflix: reparto de la serie Club Estambul
- Gokce Bahadir
- Bar Arduc
- Salih Bademci
- Frat Tan
- Metin Akdulger
- Asude Kalebek
Tráiler de la serie Club Estambul
Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene una exitosa serie de época turca, Club Estambul, que se destaca en su catálogo internacional.
- Trama principal: la historia sigue a Matilda, una exconvicta que trabaja en un club nocturno en Estambul en los años 50, intentando reconstruir su relación con su hija.