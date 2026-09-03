Netflix es un éxito descomunal con la serie de época turca que arrasa

La meta de Matilda es ganar mucho dinero rápidamente para recuperar el tiempo perdido con su hija.

Netflix: de qué trata la serie Club Estambul

Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.

Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exisgencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.

Matilda, una expresidiaria que trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de 1955, y su hija Rasel. Mientras Matilda intenta arreglar la relación con su hija Rasel, también intenta deshacerse del problemático de Pera, Fistik Ismet.

Cuando Matilda empieza a trabajar en el club nocturno, el ambiente que es casi un infierno se convierte en un hogar para los empleados.

Netflix: reparto de la serie Club Estambul

Gokce Bahadir

Bar Arduc

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdulger

Asude Kalebek

Tráiler de la serie Club Estambul

Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica