Netflix acaba de lanzar la tercara temporada de la exitosísima serie turca que deslumbra al mundo. Un thriller impresionante que no pararás de ver, se trata de Cemenerio.
Netflix deslumbra con la flamante serie turca que es un éxito mundial
Netflix acaba de lanzar la tercara temporada de la exitosísima serie turca que deslumbra al mundo. Un thriller impresionante que no pararás de ver
Cementerio (Mezarlk), la serie turca de Netflix que sigue a la comisaria Önem y su unidad especial dedicada a resolver asesinatos, cerró su tercera temporada con un caso que se vuelve más personal que nunca para la protagonista.
En un sótano oscuro, una unidad especial investiga asesinatos de mujeres sin resolver. Al frente, Önem enfrenta no solo la complejidad de los casos, sino también los prejuicios masculinos que alimentan la violencia machista.
Mientras descubre la verdad tras cada crimen, deberá desafiar un sistema que muchas veces protege a los culpables. En su lucha por la justicia, Önem se enfrentará a peligros que van más allá de los asesinos que persigue.
Netflix: de qué trata la serie Cementerio
La tercera temporada de Cementerio llegó a Netflix el pasado 28 de agosto de 2026, con una historia más oscura y personal para la inspectora Önem Özülkü, interpretada por Birce Akalay.
La trama gira alrededor de misteriosas cajas enviadas a mujeres de la ciudad, una amenaza que lleva a Önem a reunir nuevamente a su antiguo equipo de investigación.
Y a lo largo de ocho episodios, el caso revela una red de violencia y acoso contra mujeres, siendo que la investigación apunta finalmente hacia Bora Gençoullar, quien utiliza internet para difundir actos de violencia y alimentar una comunidad de seguidores con ideas misóginas.
Mientras tanto, Altan Ylmaz, conocido como Shadow, aparece como uno de sus principales cómplices.
Netflix: reparto de la serie Cementerio
- Birce Akalay (Önem Özülkü)
- Olgun Toker (Serdar Ata)
- Sehsuvar Aktas (Hasan Duru)
- Hakan Meriçclier (Haluk Ata)
- Berna Ozturk (Sofía/Nergis Uzmez)
- Sezgin Uzunbekiroglu (Feriha Mahmudzade)
Tráiler de la serie Cementerio
Dónde ver la serie Cementerio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cementerio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cementerio no está disponible en Netflix.
- España: la serie Cementerio se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: lanzó la tercera temporada de la exitosa serie turca Cementerio.
- Trama: la serie sigue a una unidad especial que investiga asesinatos de mujeres, enfrentando violencia machista.