Netflix deslumbra con la flamante serie turca que es un éxito mundial

Mientras descubre la verdad tras cada crimen, deberá desafiar un sistema que muchas veces protege a los culpables. En su lucha por la justicia, Önem se enfrentará a peligros que van más allá de los asesinos que persigue.

Netflix: de qué trata la serie Cementerio

La tercera temporada de Cementerio llegó a Netflix el pasado 28 de agosto de 2026, con una historia más oscura y personal para la inspectora Önem Özülkü, interpretada por Birce Akalay.

La trama gira alrededor de misteriosas cajas enviadas a mujeres de la ciudad, una amenaza que lleva a Önem a reunir nuevamente a su antiguo equipo de investigación.

Y a lo largo de ocho episodios, el caso revela una red de violencia y acoso contra mujeres, siendo que la investigación apunta finalmente hacia Bora Gençoullar, quien utiliza internet para difundir actos de violencia y alimentar una comunidad de seguidores con ideas misóginas.

Mientras tanto, Altan Ylmaz, conocido como Shadow, aparece como uno de sus principales cómplices.

Netflix: reparto de la serie Cementerio

Birce Akalay (Önem Özülkü)

Olgun Toker (Serdar Ata)

Sehsuvar Aktas (Hasan Duru)

Hakan Meriçclier (Haluk Ata)

Berna Ozturk (Sofía/Nergis Uzmez)

Sezgin Uzunbekiroglu (Feriha Mahmudzade)

Tráiler de la serie Cementerio

Dónde ver la serie Cementerio, según la zona geográfica