Arribó a Netflix la serie que marcó un antes y un después y definió el siglo 21

Un éxito golpeado por la huelga de guionistas

Su primera temporada contó con 23 episodios y fue aclamada por la crítica. Sin embargo, la llegada de la segunda entrega coincidió con la histórica huelga de guionistas de Hollywood, un evento que afectó seriamente el desarrollo de la trama y el ritmo de la historia. Aunque la serie perdió fuerza en sus entregas posteriores hasta su cancelación, la franquicia regresó en 2015 con Héroes Reborn, una miniserie de 13 episodios creada para dar un cierre definitivo a su universo.

«Salva a la porrista, salva al mundo»: la clave del argumento: Con una estética y estructura muy cercana a las historietas clásicas, la serie no solo muestra los poderes de los personajes, sino cómo estas habilidades alteran drásticamente su día a día. Toda la trama inicial se entrelaza bajo una premisa que se convirtió en un hito de la cultura pop: «Salva a la porrista, salva al mundo».