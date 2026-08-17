Qué le pasó a Hayden Panettiere, la actriz de Scream, Heroes y Nashville: la desesperada llamada al 911

Pocas horas después de su arribo a destino, la situación tuvo un desenlace trágico:

El llamado de alerta: A la 1:51 de la mañana del domingo, un conocido de la artista realizó una desesperada comunicación al 911 al encontrarla inconsciente en la vivienda.

A la 1:51 de la mañana del domingo, un conocido de la artista realizó una desesperada comunicación al 911 al encontrarla inconsciente en la vivienda. Sin signos vitales: Al llegar al lugar, médicos de emergencia y efectivos policiales confirmaron que la actriz había fallecido.

Al llegar al lugar, médicos de emergencia y efectivos policiales confirmaron que la actriz había fallecido. Hipótesis policial: Los investigadores señalaron que, si bien la causa sigue bajo investigación, no se hallaron indicios de violencia, intervención de terceros ni circunstancias sospechosas en la escena.

Su padre expresó públicamente la devastación de la familia a través de un comunicado: "Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla".

De estrella precoz a las complejas luchas fuera de escena

Nacida en agosto de 1989 en Nueva York, Panettiere inició su camino artístico a los 5 años en ficciones como One Life to Live. Más tarde participó en éxitos como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, hasta alcanzar el estrellato global al interpretar a la porrista con poderes regenerativos en la célebre serie Heroes.

Su vigencia profesional se mantuvo con papeles consagratorios en el drama Nashville y su participación en la saga de terror Scream (interpretando a Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega). En paralelo a sus triunfos en la pantalla, la vida de Hayden Panettiere estuvo marcada por duros episodios personales que ella misma relató en su autobiografía, atravesando situaciones de violencia de género y batallas contra el consumo de sustancias, problemáticas por las que estuvo internada en clínicas de rehabilitación.