La industria del entretenimiento internacional se encuentra profundamente conmocionada tras la trágica confirmación de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años. La reconocida figura de la televisión y el cine fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo en el complejo Judson Mill Lofts, ubicado en la localidad de Greenville, Carolina del Sur.
Qué le pasó a Hayden Panettiere, la actriz de Scream, Heroes y Nashville: la desesperada llamada al 911
La artista de 36 años fue hallada sin vida en un departamento de Carolina del Sur. Mientras la Policía investiga las causas de su deceso, se conocieron los detalles de sus últimas horas y el dolor en Hollywood.
Aunque las autoridades aún aguardan los estudios periciales para esclarecer la causa exacta del fallecimiento, la reconstrucción de sus últimas horas aporta datos clave sobre la situación.
Dolor de espalda, un vuelo y la llamada desesperada al 911
Según revelaron fuentes allegadas a la actriz, Panettiere venía manifestando severos dolores de espalda en los días previos, molestia por la cual se había realizado estudios médicos. Pese al malestar, el sábado abordó un vuelo desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur junto a su novio, Brian Hickerson.
Pocas horas después de su arribo a destino, la situación tuvo un desenlace trágico:
- El llamado de alerta: A la 1:51 de la mañana del domingo, un conocido de la artista realizó una desesperada comunicación al 911 al encontrarla inconsciente en la vivienda.
- Sin signos vitales: Al llegar al lugar, médicos de emergencia y efectivos policiales confirmaron que la actriz había fallecido.
- Hipótesis policial: Los investigadores señalaron que, si bien la causa sigue bajo investigación, no se hallaron indicios de violencia, intervención de terceros ni circunstancias sospechosas en la escena.
Su padre expresó públicamente la devastación de la familia a través de un comunicado: "Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla".
De estrella precoz a las complejas luchas fuera de escena
Nacida en agosto de 1989 en Nueva York, Panettiere inició su camino artístico a los 5 años en ficciones como One Life to Live. Más tarde participó en éxitos como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, hasta alcanzar el estrellato global al interpretar a la porrista con poderes regenerativos en la célebre serie Heroes.
Su vigencia profesional se mantuvo con papeles consagratorios en el drama Nashville y su participación en la saga de terror Scream (interpretando a Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega). En paralelo a sus triunfos en la pantalla, la vida de Hayden Panettiere estuvo marcada por duros episodios personales que ella misma relató en su autobiografía, atravesando situaciones de violencia de género y batallas contra el consumo de sustancias, problemáticas por las que estuvo internada en clínicas de rehabilitación.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Hayden Panettiere: La actriz de 36 años fue encontrada sin vida en un departamento de Carolina del Sur.
- Últimas horas: Se reportaron fuertes dolores de espalda, un vuelo a Carolina del Sur y una llamada de emergencia al 911.
- Investigación policial: Las autoridades investigan las causas del deceso, sin hallarse indicios de violencia en la escena.