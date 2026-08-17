Murió la actriz Hayden Panettiere, protagonista de una de las mejores series de los últimos 20 años

Del otro lado estaba Sylar (Zachary Quinto) que al descubrir su poder, había pasado de ser relojero a asesino serial. En el medio, intentando salvar a la porrista se encontraban Peter Petrelli (Milo Ventimiglia), un enfermero capaz de imitar los poderes de quien tenía cerca y Masi Oka (Hiro Nakamura) que era capaz de viajar en el tiempo.

La serie se emitió del 2006 hasta el 2010, pero una huelga de guionistas hizo que su nivel decayera y luego fuera cancelada. Aunque de ella resultaron grandes descubrimientos como Zachary Quinto, Milo Ventimiglia y Hayden Penettiere, a quien muchos la veían dando el gran salto al cine, pero algo pasó en el medio que solo quedó en promesa.

Qué pasó con Hayden Penettiere

A pesar de la caída de Heroes, Hayden Panettiere se había convertido en uno de los rostros más conocidos. Sin embargo, su carrera no logró despegar y cuando parecía que podía hacerlo es que acaba de ocurrir su fallecimiento este domingo 16 de agosto,

“Es con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble para todos y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a quienes la conocieron y a los millones de personas que la vieron en pantalla”, dice el comunicado.

La actriz había logrado superar una fuerte adicción a las drogas y al alcohol y una relación muy complicada y abusiva con el actor Brian Hickerson, además de la muerte de su hermano. Incluso, a los 18 años se encontraba en un yate y una persona de confianza la llevó a una habitación en donde había un músico inglés que la doblaba en edad totalmente desnudo. Ella contó en un libro que había logrado escapar.

Con un debut en la actuación a los 5 años y su brillo en Heroes, Hayden Panettiere parecía que había recuperado su lugar con la serie Nashville (2012 a 2018), pero sus problemas la hundieron y pasó a participar en pocos proyecto, hasta el año pasado que volvió a actuar en dos películas de terror y su carrera parecía levantar nuevamente.