Embed - Best Of Claire Testing Her Powers | Heroes

¿Cómo luce hoy la actriz Hayden Panettiere?

Además de su paso por Héroes, Hayden también le prestó su voz al personaje de Dot en la película de Disney y Pixar Bichos.

También apareció en la serie Law & Order e interpretó a Sheryl Yoast en la película Remember the Titans. Volvió a interpretar el rol de una animadora en la película Bring It On: All or Nothing, y luego apareció en la película de Disney Ice Princess junto a Michelle Trachtenberg.

Embed - Hayden Panettiere on Instagram: "This pup has my 6. We even color coordinated our coats! " View this post on Instagram A post shared by Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

Interpretó el rol de la joven Emily Watson en la película dramática Fireflies in the Garden, y también formó parte del thriller Scream 4. Trabajó con Glenn Close y Martin Short en Hoodwinked Too! Hood vs. Evil, donde Hayden hizo de caperucita roja.

En 2012 su carrera dio un giro cuando comenzó a formar parte de la serie Nashville, donde Hayden interpreta a Juliette Barnes, una cantante que intenta conquistar el trono de "Reina de la música Country" de su rival Rayna Jaymes.

Además de trabajar como actriz, Hayden probó suerte como cantante lanzando diversos sencillos, pero nunca pudo concretar la publicación de un disco. En cuanto a su vida personal, Hayden estuvo en pareja con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien tiene una hija.

Lamentablemente, tras la muerte de su hermano Janse, Hayden padeció depresión y adicción a las drogas, lo cual la llevó a alejarse de la actuación por 4 años.