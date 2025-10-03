La actriz Hayden Panettiere protagonizó la serie Héroes desde 2006 al 2010

La actriz Hayden Panettiere protagonizó la serie Héroes desde 2006 al 2010

Hayden Panettiere es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ya que apareció en diversas series de televisión como Héroes y Nashville.

Si bien Hayden logró la fama en su juventud, la actriz comenzó a trabajar cuando tenía 11 meses de edad en una publicidad de Playskool.

Su gran salto a la fama fue gracias a la serie Héroes, donde interpretó a Claire Bennet, una animadora de un instituto de secundaria con un poder especial que le permitía regenerarse.

Embed - Best Of Claire Testing Her Powers | Heroes

¿Cómo luce hoy la actriz Hayden Panettiere?

Además de su paso por Héroes, Hayden también le prestó su voz al personaje de Dot en la película de Disney y Pixar Bichos.

También apareció en la serie Law & Order e interpretó a Sheryl Yoast en la película Remember the Titans. Volvió a interpretar el rol de una animadora en la película Bring It On: All or Nothing, y luego apareció en la película de Disney Ice Princess junto a Michelle Trachtenberg.

Embed - Hayden Panettiere on Instagram: "This pup has my 6. We even color coordinated our coats! "

Interpretó el rol de la joven Emily Watson en la película dramática Fireflies in the Garden, y también formó parte del thriller Scream 4. Trabajó con Glenn Close y Martin Short en Hoodwinked Too! Hood vs. Evil, donde Hayden hizo de caperucita roja.

En 2012 su carrera dio un giro cuando comenzó a formar parte de la serie Nashville, donde Hayden interpreta a Juliette Barnes, una cantante que intenta conquistar el trono de "Reina de la música Country" de su rival Rayna Jaymes.

Además de trabajar como actriz, Hayden probó suerte como cantante lanzando diversos sencillos, pero nunca pudo concretar la publicación de un disco. En cuanto a su vida personal, Hayden estuvo en pareja con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien tiene una hija.

Lamentablemente, tras la muerte de su hermano Janse, Hayden padeció depresión y adicción a las drogas, lo cual la llevó a alejarse de la actuación por 4 años.

Temas relacionados:

Te puede interesar