Se confirmaron nuevos detalles trágicos detrás de la muerte de Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes" y "Scream"

En ese contexto, el sábado pasado Panettiere abordó un vuelo desde la ciudad de Los Ángeles con destino a Greenville, Carolina del Sur, acompañada por su pareja, Brian Hickerson.

El desenlace ocurrió pocas horas después de su arribo:

El llamado al 911: A la 1:51 de la madrugada del domingo , un conocido de la artista realizó una desesperada llamada de emergencia desde el complejo Judson Mill Lofts, ubicado sobre Easley Bridge Road, tras encontrar a la mujer en estado inconsciente.

A la , un conocido de la artista realizó una desesperada llamada de emergencia desde el complejo Judson Mill Lofts, ubicado sobre Easley Bridge Road, tras encontrar a la mujer en estado inconsciente. Constatación en el lugar: Personal médico del servicio de emergencias y efectivos policiales acudieron a la propiedad, donde confirmaron el fallecimiento de la actriz.

Personal médico del servicio de emergencias y efectivos policiales acudieron a la propiedad, donde confirmaron el fallecimiento de la actriz. Sin indicios delictivos: Fuentes policiales de Carolina del Sur precisaron a los medios locales que, si bien la causa judicial permanece abierta, no se registraron signos de violencia, intervención de terceros ni circunstancias sospechosas en la escena.

Tras conocerse la triste noticia, su padre emitió un emotivo comunicado de despedida: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla".

Éxito precoz, consagración en TV y una vida atravesada por episodios complejos

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden Panettiere comenzó su carrera artística a los 5 años en la telenovela One Life to Live. Rápidamente se transformó en un rostro recurrente de la televisión y el cine norteamericano de fines de los 90 y principios de los 2000, participando en ficciones de renombre como Ally McBeal, Malcolm in the Middle y prestándole su voz a la cinta animada Bichos: una aventura en miniatura.

Su salto definitivo a la fama internacional llegó en 2006 al interpretar a Claire Bennet, la porrista con facultades de regeneración celular en la exitosa serie Héroes. Años más tarde, ratificó su vigencia protagónica en el drama musical Nashville y revalidó su popularidad cinematográfica al encarnar a Kirby Reed en Scream 4 y su reciente secuela Scream 6.

En paralelo a su carrera artística, la vida personal de Panettiere estuvo marcada por duros matices que ella misma expuso públicamente y en su autobiografía. La actriz atravesó complejas situaciones de violencia de género e intensas batallas contra la adicción a las drogas y el alcohol, problemáticas por las cuales debió someterse a diversos tratamientos de rehabilitación e internaciones en clínicas especializadas a lo largo de los años.