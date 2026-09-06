La plataforma de series y películas de Netflix estrenó una nueva producción basada en una historia del reconocido escritor Harlan Coben. Se trata de Te encontraré, una serie de suspenso, drama y misterio protagonizada por Sam Worthington que promete mantener a los espectadores frente a la pantalla.
Harlan Coben lidera el ranking de Netflix con la serie de 8 capítulos más vista de 2026
La serie de 8 episodios basada en la obra de Harlan Coben suma suspenso y drama a la plataforma de Netflix, con una trama marcada por secretos
La ficción cuenta con 8 capítulos y presenta una historia marcada por los secretos, los crímenes y una búsqueda desesperada. El protagonista deberá escapar de su pasado para descubrir qué ocurrió realmente con su hijo, en una investigación que puede cambiarlo todo.
Netflix: de qué trata la serie Te encontraré de Harlan Coben
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te encontraré versa: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misiñón de rescate".
La historia de Netflix sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que cumple una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su pequeño hijo. Cinco años después de la tragedia, cuando toda esperanza parece perdida, recibe una fotografía que cambia por completo su realidad.
Reparto de Te encontraré, la nueva serie de Netflix
- Sam Worthington como David Burroughs
- Britt Lower como Rachel Mills
- Logan Browning como Sarah Greer
- Erin Richards como Cheryl Dreason
- Milo Ventimiglia como Hayden
- Jonathan Tucker como Adam Mackenzie
- Chi McBride como Max Williams
Dónde ver la serie Te encontraré, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix
- Estados Unidos: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te encontraré se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La serie de misterio "Te encontraré" basada en la obra de Harlan Coben.
- Trama principal: Un padre busca a su hijo desaparecido tras salir de prisión, involucrado en un caso de crimen.
- Elenco y formato: Protagonizada por Sam Worthington, la ficción cuenta con 8 capítulos disponibles en Netflix.