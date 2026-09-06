Harlan Coben lidera el ranking de Netflix con la serie de 8 capítulos más vista de 2026

La ficción cuenta con 8 capítulos y presenta una historia marcada por los secretos, los crímenes y una búsqueda desesperada. El protagonista deberá escapar de su pasado para descubrir qué ocurrió realmente con su hijo, en una investigación que puede cambiarlo todo.

Netflix: de qué trata la serie Te encontraré de Harlan Coben

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te encontraré versa: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misiñón de rescate".