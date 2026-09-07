Korean Kanakaraju es una de las propuestas de terror que llega a Netflix para quienes buscan una historia sobrenatural cargada de misterio, suspenso y situaciones inesperadas. La película india, estrenada en 2026, tiene una duración de 2 horas y 42 minutos y combina elementos paranormales con una trama familiar.
¿Posesión coreana? El terror llega a Netflix con una película que desafía a los suscriptores
La nueva película de terror de Netflix desafía al espectador con misterio, suspenso y elementos sobrenaturales inesperados
La historia sigue a Kanakaraju, un hombre cuya vida cambia por completo después de quedar poseído por el espíritu de un hombre coreano. A partir de ese momento, deberá aprender a convivir con una nueva identidad sobrenatural mientras intenta proteger a su familia y descubrir qué ocurrió realmente con el espíritu que ahora habita en él.
Entre fenómenos inexplicables, secretos y una investigación marcada por el asesinato, la película propone un recorrido que mezcla el humor con momentos de tensión y escenas propias del género de terror.
Korean Kanakaraju se suma así al amplio catálogo de series y películas de Netflix, especialmente para quienes disfrutan de las historias de fantasmas, posesiones y misterios que deben ser resueltos. La producción india apuesta por una combinación de elementos sobrenaturales y conflictos familiares para construir una experiencia diferente dentro del género.
Netflix: de qué trata la película Korean Kanakaraju
Korean Kanakaraju sigue la historia de un joven de Rayalaseema llamado Kanakaraju, cuya vida da un vuelco cuando un barco procedente de Corea trae consigo un espíritu que lo posee, transformándolo en el "Kanakaraju coreano".
Netflix: tráiler de la película Korean Kanakaraju
Dónde ver Korean Kanakaraju, la película de Netflix
- Varun Tej
- Ritika Nayak
- Satya Akkala
Dónde ver la película Korean Kanakaraju, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Korean Kanakaraju se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Korean Kanakaraju se puede ver en Netflix.
- España: la película Korean Kanakaraju se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Película de terror: Korean Kanakaraju es un film de Netflix con elementos sobrenaturales y familiares.
- Trama principal: Un hombre es poseído por el espíritu de un coreano, debiendo proteger a su familia y desentrañar el misterio.
- Disponibilidad: La producción india de 2026 se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.