¿Posesión coreana? El terror llega a Netflix con una película que desafía a los suscriptores

La historia sigue a Kanakaraju, un hombre cuya vida cambia por completo después de quedar poseído por el espíritu de un hombre coreano. A partir de ese momento, deberá aprender a convivir con una nueva identidad sobrenatural mientras intenta proteger a su familia y descubrir qué ocurrió realmente con el espíritu que ahora habita en él.

Entre fenómenos inexplicables, secretos y una investigación marcada por el asesinato, la película propone un recorrido que mezcla el humor con momentos de tensión y escenas propias del género de terror.