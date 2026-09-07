El documental que incomoda a Elon Musk se presenta en el Festival de Venecia

El magnate Elon Musk junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POO.

Un retrato incómodo y testimonios difíciles de conseguir

Gibney afirma que el poder de Elon Musk supera al de otros personajes que ha investigado, como ejecutivos de Enron o Elizabeth Holmes. Lo describe como un caso de “corrupción por causa noble”: creer que fines como la colonización de Marte o la transición energética justifican cualquier medio.

El director también reveló que muchas personas cercanas a Musk se negaron a hablar sin su permiso, incluso admiradores y empleados, lo que para él evidencia el nivel de control que ejerce. Musk calificó el documental como un “hit piece” en redes sociales, a lo que Gibney respondió: “¿Cómo lo sabrías?”. El cineasta asegura que comenzó como admirador, pero que la investigación lo llevó a desmontar la idea de Musk como un “Leonardo da Vinci moderno”.

El documentalista Gibney reveló que muchas personas cercanas a Musk se negaron a hablar, evidenciando el control del empresario.

“Musk” tendrá su estreno mundial esta semana en el Festival de Venecia y llegará a los cines en octubre, distribuido por Bleecker Street. Aunque aborda temas complejos y tensos, Gibney sostiene que la película es “un viaje divertido” pese a tratar un personaje que considera “oscuro y peligroso”.

El documental de Alex Gibney promete ser uno de los títulos más comentados del año en Venecia. Con testimonios difíciles de obtener y una mirada crítica sobre el poder de Elon Musk, “Musk” se posiciona como una pieza clave para entender cómo se construyen y se sostienen las figuras más influyentes de la tecnología contemporánea.