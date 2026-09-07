El documentalista Alex Gibney presentó en el Festival de Venecia su nuevo trabajo, “Musk”, un filme de casi cuatro horas que analiza el alcance del poder de Elon Musk. El director, conocido por investigar figuras y organizaciones influyentes, habló con AP sobre cómo el documental cuestiona la narrativa que rodea al empresario.
El documental que incomoda a Elon Musk se presenta en el Festival de Venecia
El documentalista Alex Gibney estrena en Venecia “Musk”, un filme de cuatro horas que examina el poder, la influencia y las contradicciones de Elon Musk
“Nada se compara con el poder de Elon Musk”
Gibney explicó que aceptó el proyecto porque le permitía retratar una forma de poder propia del siglo XXI. Según el director, la influencia de Musk proviene de su capacidad para hablar del futuro con una seguridad que convence a inversores, incluso cuando sus promesas no están alineadas con hechos o evidencia.
El documental sostiene que su “genio”, si existe, no está en inventar, sino en invertir y en “inflar el valor de sus compañías”. Gibney también aborda el giro político del empresario hacia Donald Trump, que atribuye a dos factores: seguir el flujo del dinero federal y enfrentar múltiples investigaciones, incluida una criminal contra Tesla, que podrían haber tenido consecuencias graves bajo una administración de Kamala Harris.
Un retrato incómodo y testimonios difíciles de conseguir
Gibney afirma que el poder de Elon Musk supera al de otros personajes que ha investigado, como ejecutivos de Enron o Elizabeth Holmes. Lo describe como un caso de “corrupción por causa noble”: creer que fines como la colonización de Marte o la transición energética justifican cualquier medio.
El director también reveló que muchas personas cercanas a Musk se negaron a hablar sin su permiso, incluso admiradores y empleados, lo que para él evidencia el nivel de control que ejerce. Musk calificó el documental como un “hit piece” en redes sociales, a lo que Gibney respondió: “¿Cómo lo sabrías?”. El cineasta asegura que comenzó como admirador, pero que la investigación lo llevó a desmontar la idea de Musk como un “Leonardo da Vinci moderno”.
“Musk” tendrá su estreno mundial esta semana en el Festival de Venecia y llegará a los cines en octubre, distribuido por Bleecker Street. Aunque aborda temas complejos y tensos, Gibney sostiene que la película es “un viaje divertido” pese a tratar un personaje que considera “oscuro y peligroso”.
El documental de Alex Gibney promete ser uno de los títulos más comentados del año en Venecia. Con testimonios difíciles de obtener y una mirada crítica sobre el poder de Elon Musk, “Musk” se posiciona como una pieza clave para entender cómo se construyen y se sostienen las figuras más influyentes de la tecnología contemporánea.
En pocas palabras
- Documental sobre Elon Musk: Alex Gibney estrena en Venecia "Musk", un filme de cuatro horas que explora su poder e influencia.
- Crítica a la narrativa: el director cuestiona la imagen del empresario, señalando su habilidad para inflar el valor de sus compañías y su giro político.
- Acceso limitado: Gibney reveló que muchas personas cercanas a Musk se negaron a hablar, evidenciando el control del empresario.