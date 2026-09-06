Cómo revivir el césped o la chépica del jardín cuando están secos y amarillos

Un suelo muy compactado y sin drenaje también es un problema para el paso de agua y aire hacia la raíz. El sol intenso y las temperaturas muy altas también queman las hojas del césped o la chepica y sus hojas se ponen amarillas o entran en reposo.

En algunos casos, las plagas u hongos del jardín también son la causa de la sequía y progresiva muerte del césped. Algunos insectos se comen las raíces del césped, impidiendo su desarrollo. La formación de hongos, que son un tipo de plaga, también es común en ambientes con mucha humedad.

El pasto se reseca por problemas relacionados con el sol, el riego y los suelos.

Cuando la tierra del césped, además de ser compacta y seca, no tiene nutrientes o no está compuesta de un abono fértil, es muy difícil que el césped crezca fuerte y sano.

Finalmente, la poda y corte del césped también puede ser el problema. Utilizar cuchillas de jardín o podadoras eléctricas sin filo, que desgarren las hojas en lugar de cortarlas, genera un resecamiento de las puntas del césped. También es un problema cortar demasiado corto el césped o la chépica.

¿Cómo puedo recuperar el césped seco y amarillo?

Ahora que llega la primavera, es buen momento de trabajar las plantas, renovar sus macetas, proporcionar tierra nueva y realizar una buena poda.

Paso a paso para revivir un césped seco.