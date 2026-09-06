Cómo revivir el césped o la chépica del jardín cuando están secos y amarillos

Te dejo algunos consejos de plantas para recuperar un césped reseco y amarillo, poco a poco, sin dañarlo y sin usar productos que puedan empeorar la situación en el jardín.
¿Por qué el césped del jardín se reseca y se pone amarillo?
Estas plantas se ponen de color amarillo y se resecan principalmente por falta de riego o por un riego mal hecho. Cuando solo dejamos que el agua fluya por la superficie, no llega a las raíces profundas.
Un suelo muy compactado y sin drenaje también es un problema para el paso de agua y aire hacia la raíz. El sol intenso y las temperaturas muy altas también queman las hojas del césped o la chepica y sus hojas se ponen amarillas o entran en reposo.
En algunos casos, las plagas u hongos del jardín también son la causa de la sequía y progresiva muerte del césped. Algunos insectos se comen las raíces del césped, impidiendo su desarrollo. La formación de hongos, que son un tipo de plaga, también es común en ambientes con mucha humedad.
Cuando la tierra del césped, además de ser compacta y seca, no tiene nutrientes o no está compuesta de un abono fértil, es muy difícil que el césped crezca fuerte y sano.
Finalmente, la poda y corte del césped también puede ser el problema. Utilizar cuchillas de jardín o podadoras eléctricas sin filo, que desgarren las hojas en lugar de cortarlas, genera un resecamiento de las puntas del césped. También es un problema cortar demasiado corto el césped o la chépica.
¿Cómo puedo recuperar el césped seco y amarillo?
Ahora que llega la primavera, es buen momento de trabajar las plantas, renovar sus macetas, proporcionar tierra nueva y realizar una buena poda.
- Realiza una limpieza y rastrillado del jardín para retirar hojas secas, ramas, hierba muerta y para despejar el suelo para que lleguen bien el agua y el sol.
- Realiza perforaciones pequeñas en el suelo para destapar la tierra compactada. Esto es para airear el suelo.
- Realiza un riego diario por la mañana sin formar charcos.
- Coloca una capa de compost nutritivo y una capa de fertilizante para estimular el renacimiento de los brotes.
- Si lo anterior no funciona del todo, se puede realizar una resiembra de césped en las zonas que están vacías o muy secas. Coloca semillas de césped mezcladas con un poco de tierra y compost y riega a diario.
En pocas palabras
Causas del problema: El césped se seca y pone amarillo por riego deficiente, suelo compactado, altas temperaturas, plagas o falta de nutrientes en el jardín.
Soluciones prácticas: Limpieza, aireación del suelo, riego diario, aplicación de compost y fertilizantes son claves para revivir el césped.
Resiembra y cuidado: Si las zonas están muy secas, se recomienda la resiembra con semillas de césped mezcladas con tierra y compost, además de un corte adecuado.