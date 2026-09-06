Tosía sangre y le dijeron que tenía un tumor, pero los cirujanos encontraron una planta en crecimiento

La angustiante historia de Artyom Sidorkin, un paciente de 28 años, inició cuando comenzó a experimentar agudos dolores en el tórax acompañados de una persistente tos con sangre. Asustado por la gravedad de la sintomatología, el joven acudió de inmediato a un hospital en busca de respuestas de los médicos.
Tras realizarle una serie de radiografías y tomografías computadas, las placas revelaron una sombra preocupante y densa alojada en uno de sus pulmones. El panorama resultaba devastador: el equipo de especialistas coincidió en que la masa presentaba todas las características de un tumor avanzado.
Una sospecha completamente equivocada
Ante la sospecha de un cáncer pulmonar terminal, los médicos prepararon al paciente para una intervención quirúrgica compleja con el objetivo de extirpar el tejido afectado y biopsiar la zona para intentar salvarle la vida.
Sin embargo, la sorpresa al ingresar a la cavidad torácica paralizó a los médicos por completo. Al cortar la masa donde se suponía que hallaría el tumor, el cirujano a cargo se encontró con una escena surrealista: no había tejido canceroso, sino ramas con pequeñas agujas verdes.
En el interior del órgano del paciente estaba creciendo un pequeño brote de abeto de unos cinco centímetros de largo. El vegetal se encontraba vivo y profundamente adherido a los tejidos capilares pulmonares, alimentándose del riego sanguíneo del joven.
Cómo fue posible este fenómeno
Según explicaron los médicos al reconstruir la historia, el insólito cuadro se produjo cuando el joven inhaló por accidente una diminuta semilla de pino mientras caminaba al aire libre.
En lugar de ser expulsada por el organismo, la semilla germinó en el ambiente húmedo y cálido del pulmón, provocando la rotura de pequeños vasos sanguíneos al crecer y generando el dolor punzante que casi le cuesta la vida.
Afortunadamente, tras la exitosa separación quirúrgica del vegetal en el hospital, la recuperación del paciente fue rápida, permitiéndole retomar una vida completamente normal y dejando atrás el aterrador diagnóstico.
En pocas palabras
- Médicos sorprendidos: hallaron una planta creciendo en el pulmón de un paciente, creyendo que era un tumor terminal.
- Diagnóstico erróneo: el joven tosió sangre por una semilla de abeto que germinó y se adhirió a sus tejidos pulmonares.
- Recuperación exitosa: tras la cirugía para remover la planta, el paciente del hospital se recuperó rápidamente.