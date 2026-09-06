Tosía sangre y le dijeron que tenía un tumor, pero los cirujanos encontraron una planta en crecimiento

Sin embargo, la sorpresa al ingresar a la cavidad torácica paralizó a los médicos por completo. Al cortar la masa donde se suponía que hallaría el tumor, el cirujano a cargo se encontró con una escena surrealista: no había tejido canceroso, sino ramas con pequeñas agujas verdes.

Luego del susto, el paciente logró hacer una vida normal.

En el interior del órgano del paciente estaba creciendo un pequeño brote de abeto de unos cinco centímetros de largo. El vegetal se encontraba vivo y profundamente adherido a los tejidos capilares pulmonares, alimentándose del riego sanguíneo del joven.

Cómo fue posible este fenómeno

Según explicaron los médicos al reconstruir la historia, el insólito cuadro se produjo cuando el joven inhaló por accidente una diminuta semilla de pino mientras caminaba al aire libre.

En lugar de ser expulsada por el organismo, la semilla germinó en el ambiente húmedo y cálido del pulmón, provocando la rotura de pequeños vasos sanguíneos al crecer y generando el dolor punzante que casi le cuesta la vida.

Afortunadamente, tras la exitosa separación quirúrgica del vegetal en el hospital, la recuperación del paciente fue rápida, permitiéndole retomar una vida completamente normal y dejando atrás el aterrador diagnóstico.