Se le taparon los oídos en el avión y lo que le descubrieron los médicos la dejó en shock

Pese a consultar reiteradamente a distintos profesionales de la salud, las primeras respuestas no llevaron tranquilidad. Los médicos adjudicaron sus molestias a los efectos prolongados de la altitud y la presión del viaje. Sin embargo, el cuadro no cesaba y el malestar general continuaba en aumento.

Ante la persistencia de las complicaciones, un especialista decidió realizar una evaluación más profunda sobre el conducto de la trompa de Eustaquio. Allí detectó una extraña masa que bloqueaba el área, impidiendo la regulación normal del oído. La posterior derivación urgente a otorrinolaringología y una serie de tomografías computarizadas confirmaron lo peor.

El diagnóstico definitivo reveló que la paciente padecía carcinoma nasofaríngeo, un tipo poco frecuente de cáncer que se origina en la parte posterior de la nariz y la garganta, y que en su caso ya afectaba a varios ganglios linfáticos del cuello.

Diagnóstico sorprendente y tratamiento agresivo

Tras la dura noticia, la joven debió iniciar rápidamente un agresivo tratamiento a base de quimioterapia y radioterapia para frenar el avance del tumor.

Su historia encendió las alarmas de la comunidad médica sobre la importancia de no subestimar síntomas auditivos o respiratorios persistentes, reforzando el mensaje de acudir a chequeos exhaustivos cuando las molestias del cuerpo no ceden con el tiempo.