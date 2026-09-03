Se le taparon los oídos en el avión y lo que le descubrieron los médicos la dejó en shock

Un viaje en avión que parecía ser uno más en la rutina de una joven mujer se transformó inesperadamente en el inicio de un angustiante drama de salud. Lo que al principio parecía una molestia menor y pasajera por el cambio de presión durante el vuelo terminó siendo el primer síntoma de un diagnóstico devastador.
La protagonista de esta desgarradora historia es Aida Burkins, una joven estadounidense de 22 años y madre de dos niños pequeños. Tras descender del vuelo, notó que sus oídos no se destapaban.
Una molestia que fue en aumento
Con el correr de los días, la molestia no disminuyó; por el contrario, comenzó a acompañarse de zumbidos constantes, una notoria pérdida de audición, cansancio extremo, sangrados y baja de peso.
Pese a consultar reiteradamente a distintos profesionales de la salud, las primeras respuestas no llevaron tranquilidad. Los médicos adjudicaron sus molestias a los efectos prolongados de la altitud y la presión del viaje. Sin embargo, el cuadro no cesaba y el malestar general continuaba en aumento.
Ante la persistencia de las complicaciones, un especialista decidió realizar una evaluación más profunda sobre el conducto de la trompa de Eustaquio. Allí detectó una extraña masa que bloqueaba el área, impidiendo la regulación normal del oído. La posterior derivación urgente a otorrinolaringología y una serie de tomografías computarizadas confirmaron lo peor.
El diagnóstico definitivo reveló que la paciente padecía carcinoma nasofaríngeo, un tipo poco frecuente de cáncer que se origina en la parte posterior de la nariz y la garganta, y que en su caso ya afectaba a varios ganglios linfáticos del cuello.
Diagnóstico sorprendente y tratamiento agresivo
Tras la dura noticia, la joven debió iniciar rápidamente un agresivo tratamiento a base de quimioterapia y radioterapia para frenar el avance del tumor.
Su historia encendió las alarmas de la comunidad médica sobre la importancia de no subestimar síntomas auditivos o respiratorios persistentes, reforzando el mensaje de acudir a chequeos exhaustivos cuando las molestias del cuerpo no ceden con el tiempo.
En pocas palabras
- Diagnóstico sorpresivo: un viaje en avión desencadenó síntomas que terminaron revelando un carcinoma nasofaríngeo en una joven.
- Síntomas iniciales: molestias en los oídos tras el vuelo, zumbidos, pérdida de audición y cansancio se agravaron con el tiempo.
- Alarma médica: el caso subraya la importancia de investigar síntomas auditivos o respiratorios persistentes, incluso tras viajes.