El 24 de agosto, Cirilo Gutiérrez tuvo un accidente en la montaña que podría haberle costado la vida: volcó con su Toyota Hilux en la zona de Picheuta, en Uspallata. En principio, las circunstancias que provocaron el hecho no estaban claras. Sin embargo, para su familia había un dato que podía ser determinante y que apareció en los relatos de algunas de las personas que lo asistieron en el lugar.
Tuvo un accidente en Uspallata y un video viral de su hija ayudó a aclarar quién provocó el vuelco
Cirilo Gutiérrez volcó con su Hilux en Picheuta y gracias a la viralización del video de su hija, lograron identificar a una Amarok involucrada en el accidente
Según contaron esos testigos, una camioneta Volkswagen Amarok blanca habría realizado una maniobra de sobrepaso antes del vuelco en la Ruta 7. Al volante iba un hombre calvo que viajaba acompañado por una mujer, dos chicos y un perro.
Los testigos llegaron a increparlo por lo ocurrido, pero pocos minutos después el conductor se retiró de la escena del siniestro.
El pedido de su hija a través de un video viral
Ante la falta de certezas, Juli, la hija de Cirilo, decidió publicar un video en sus redes sociales para pedir testigos y cualquier información que pudiera ayudar a reconstruir la secuencia.
El pedido tuvo repercusión y comenzaron a aparecer personas que habían visto o conocido detalles del accidente. Algunos habían estado allí cuando Cirilo volcó y otros pudieron aportar información sobre la camioneta que habría pasado por allí.
Con esos datos, la familia pudo empezar a reconstruir una escena que hasta entonces tenía demasiados interrogantes. Las características de la Amarok, las personas que viajaban en ella y el momento en que habría realizado el sobrepaso fueron algunas de las pistas que permitieron avanzar en la búsqueda.
Cada dato permitió acercarse al culpable del accidente
La repercusión que tuvo el pedido de Juli terminó generando una cadena de información que, según contó la familia, permitió obtener nuevos datos sobre el vehículo y su conductor.
Ahora aseguran que están muy cerca de identificar al hombre que manejaba la Amarok. La familia todavía no cuenta con una identificación oficial del conductor, por lo que resta determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue su responsabilidad en el hecho.
Cirilo, afortunadamente, se recupera de las heridas sufridas en el vuelco. Para sus familiares, podría haber ocurrido una tragedia mucho mayor.
El reclamo que va más allá de las heridas de su padre
Por eso Juli no centró su pedido solamente en encontrar al conductor que habría participado de la maniobra. En su mensaje también puso el foco en una conducta que, según planteó, se repite en las rutas de montaña y puede terminar provocando accidentes graves.
El sobrepaso en sectores donde está prohibido, especialmente cuando hay doble línea amarilla, implica un riesgo todavía mayor en caminos de montaña, donde las curvas, las pendientes y las condiciones de la ruta reducen considerablemente el margen de reacción.
La familia de Cirilo ahora espera poder terminar de identificar al conductor. Pero, mientras tanto, la búsqueda dejó algo que para ellos también fue importante. Fueron los datos aportados por personas que no conocían a la familia y que decidieron colaborar los que permitieron volver sobre aquella escena del 24 de agosto y encontrar pistas que parecían perdidas.
En pocas palabras
- Accidente en Uspallata: Cirilo Gutiérrez volcó su Toyota Hilux en Picheuta, sin claridad inicial sobre las causas.
- Video viral: la hija de Gutiérrez publicó un video para buscar testigos del hecho.
- Búsqueda de la Amarok: el video viral ayudó a identificar una camioneta que habría provocado el vuelco al realizar un sobrepaso peligroso.