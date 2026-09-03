Tuvo un accidente en Uspallata y un video viral de su hija ayudó a aclarar quién provocó el vuelco

El pedido de su hija a través de un video viral

Ante la falta de certezas, Juli, la hija de Cirilo, decidió publicar un video en sus redes sociales para pedir testigos y cualquier información que pudiera ayudar a reconstruir la secuencia.

El pedido tuvo repercusión y comenzaron a aparecer personas que habían visto o conocido detalles del accidente. Algunos habían estado allí cuando Cirilo volcó y otros pudieron aportar información sobre la camioneta que habría pasado por allí.

Con esos datos, la familia pudo empezar a reconstruir una escena que hasta entonces tenía demasiados interrogantes. Las características de la Amarok, las personas que viajaban en ella y el momento en que habría realizado el sobrepaso fueron algunas de las pistas que permitieron avanzar en la búsqueda.

Cada dato permitió acercarse al culpable del accidente

Cirilo Gutiérrez volcó en Picheuta, Uspallata, el 24 de agosto pasado. Al principio se informó que el accidente fue "en solitario", pero un video viral ayudó a identificar que hubo una camioneta involucrada.

La repercusión que tuvo el pedido de Juli terminó generando una cadena de información que, según contó la familia, permitió obtener nuevos datos sobre el vehículo y su conductor.

Ahora aseguran que están muy cerca de identificar al hombre que manejaba la Amarok. La familia todavía no cuenta con una identificación oficial del conductor, por lo que resta determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue su responsabilidad en el hecho.

Cirilo, afortunadamente, se recupera de las heridas sufridas en el vuelco. Para sus familiares, podría haber ocurrido una tragedia mucho mayor.

El reclamo que va más allá de las heridas de su padre

Por eso Juli no centró su pedido solamente en encontrar al conductor que habría participado de la maniobra. En su mensaje también puso el foco en una conducta que, según planteó, se repite en las rutas de montaña y puede terminar provocando accidentes graves.

El sobrepaso en sectores donde está prohibido, especialmente cuando hay doble línea amarilla, implica un riesgo todavía mayor en caminos de montaña, donde las curvas, las pendientes y las condiciones de la ruta reducen considerablemente el margen de reacción.

La familia de Cirilo ahora espera poder terminar de identificar al conductor. Pero, mientras tanto, la búsqueda dejó algo que para ellos también fue importante. Fueron los datos aportados por personas que no conocían a la familia y que decidieron colaborar los que permitieron volver sobre aquella escena del 24 de agosto y encontrar pistas que parecían perdidas.