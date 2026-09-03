Un hombre murió y dos mujeres pelean por sobrevivir tras un accidente en una ruta muy peligrosa

Los tres ocupantes del auto, un hombre y dos mujeres, recibieron asistencia médica inmediata y fueron derivados de urgencia a centros de salud de la región.

Sin embargo, el conductor ingresó en estado crítico al hospital de Oncativo, donde los profesionales de guardia terminaron constatando su muerte producto de la gravedad de las lesiones.

Quiénes son los protagonistas del accidente

Hasta el momento, la Policía de Córdoba y la fiscalía interviniente en el accidente no han difundido la identidad del fallecido ni la nómina de las ocupantes acompañantes, aguardando las diligencias correspondientes y la notificación formal a los familiares.

Sí se supo que el conductor que perdió el dominio del auto y falleció momentos después del despiste, tenía 67 años.

A su vez, las acompañantes, dos mujeres y también originarias de la provincia de Buenos Aires, tienen 73 y 67 años.

Familiares siguen minuto a minuto cómo es el estado de salud de las mujeres, que sufrieron politraumatismos múltiples, aunque estarían, según los reportes de medios locales, fuera de peligro.

Las autoridades realizaron los peritajes correspondientes sobre la calzada para precisar las causas del despiste, que terminó convirtiéndose en una tragedia dramática en Córdoba.