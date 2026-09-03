Un trágico accidente de tránsito registrado sobre la autopista Córdoba-Rosario se cobró la vida de un hombre mayor de edad domiciliado en la provincia de Buenos Aires. La tragedia sucedió el miércoles en horas de la siesta, a la altura del kilómetro 621, en jurisdicción de la localidad de Oncativo, Córdoba.
Un hombre murió y dos mujeres pelean por sobrevivir tras un accidente en una ruta muy peligrosa
El hombre fallecido manejaba un auto que se despistó y protagonizó un terrible accidente, que tiene a dos mujeres luchando por su vida
Por causas que la Justicia intenta determinar, el auto, un utilitario Peugeot Partner en el que viajaban tres personas, perdió el control, despistó de la calzada y terminó volcando a un costado de la ruta.
Accidente fatal en Córdoba
Tras la alerta registrada cerca de las 13:45, acudieron al lugar del accidente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oncativo junto con personal de apoyo de Oliva, la Policía Caminera y servicios de emergencias de la zona.
Los tres ocupantes del auto, un hombre y dos mujeres, recibieron asistencia médica inmediata y fueron derivados de urgencia a centros de salud de la región.
Sin embargo, el conductor ingresó en estado crítico al hospital de Oncativo, donde los profesionales de guardia terminaron constatando su muerte producto de la gravedad de las lesiones.
Quiénes son los protagonistas del accidente
Hasta el momento, la Policía de Córdoba y la fiscalía interviniente en el accidente no han difundido la identidad del fallecido ni la nómina de las ocupantes acompañantes, aguardando las diligencias correspondientes y la notificación formal a los familiares.
Sí se supo que el conductor que perdió el dominio del auto y falleció momentos después del despiste, tenía 67 años.
A su vez, las acompañantes, dos mujeres y también originarias de la provincia de Buenos Aires, tienen 73 y 67 años.
Familiares siguen minuto a minuto cómo es el estado de salud de las mujeres, que sufrieron politraumatismos múltiples, aunque estarían, según los reportes de medios locales, fuera de peligro.
Las autoridades realizaron los peritajes correspondientes sobre la calzada para precisar las causas del despiste, que terminó convirtiéndose en una tragedia dramática en Córdoba.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Un hombre murió y dos mujeres pelean por su vida tras un despiste en la autopista Córdoba-Rosario.
- Vehículo involucrado: Un utilitario Peugeot Partner que volcó a la altura del kilómetro 621.
- Víctimas: El conductor de 67 años falleció, mientras que las dos acompañantes (73 y 67) sufrieron politraumatismos.