La Ciudad llevó adelante un operativo de prevención y seguridad en los alrededores del Hospital Central, con el objetivo de reforzar los controles y brindar mayor seguridad a vecinos y a personas que transitan diariamente por este sector.
Preventores y policías llevaron adelante un importante operativo de seguridad en la zona del Hospital Central
La Municipalidad de Ciudad y la Policía controlaron a 52 personas, de las cuales 5 quedaron detenidas. En su mayoría tenían medidas pendientes con la Justicia
El procedimiento fue realizado por la coordinación de Seguridad Ciudadana en conjunto con agentes de la Estación Policial Operativa Área 1 (EPOA 1), y se desarrolló en el sector comprendido por las calles Federico Moreno, Alem, Vicente López y Salta. Además, como parte del despliegue preventivo, se realizó el cierre del túnel que pasa por debajo de la Costanera y conecta con el sector de la Terminal de Ómnibus, reforzando el control de uno de los puntos de circulación y acceso a la zona.
La intervención se realizó a partir de los reiterados avisos recibidos a través del sistema Ojos en Alerta, mediante los cuales vecinos de la zona alertaron sobre situaciones sospechosas, como la presencia de cuidacoches y personas que realizan actividades informales, además de otras circunstancias que generan temor o inseguridad entre quienes circulan habitualmente por el lugar.
Como resultado del operativo, se controlaron a 52 personas y fueron detenidas cinco, cuatro hombres y una mujer. De acuerdo con la información obtenida durante los procedimientos, cuatro de las cinco personas detenidas registraban medidas pendientes con la Justicia.
Este tipo de operativos forman parte de las acciones de prevención y presencia territorial que se llevan adelante en distintos sectores de la Ciudad, atendiendo especialmente los avisos y reclamos que realizan los vecinos mediante los canales municipales.
En pocas palabras
- Operativo de seguridad: La Ciudad realizó un procedimiento en el Hospital Central para reforzar controles y brindar seguridad.
- Motivo y origen: Se actuó por reiterados avisos de vecinos a través de "Ojos en Alerta" sobre situaciones sospechosas.
- Resultados del operativo: Se detuvo a cinco personas, cuatro de las cuales tenían medidas pendientes con la Justicia.