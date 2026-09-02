Preventores y policías llevaron adelante un importante operativo de seguridad en la zona del Hospital Central

El procedimiento fue realizado por la coordinación de Seguridad Ciudadana en conjunto con agentes de la Estación Policial Operativa Área 1 (EPOA 1), y se desarrolló en el sector comprendido por las calles Federico Moreno, Alem, Vicente López y Salta. Además, como parte del despliegue preventivo, se realizó el cierre del túnel que pasa por debajo de la Costanera y conecta con el sector de la Terminal de Ómnibus, reforzando el control de uno de los puntos de circulación y acceso a la zona.

La intervención se realizó a partir de los reiterados avisos recibidos a través del sistema Ojos en Alerta, mediante los cuales vecinos de la zona alertaron sobre situaciones sospechosas, como la presencia de cuidacoches y personas que realizan actividades informales, además de otras circunstancias que generan temor o inseguridad entre quienes circulan habitualmente por el lugar.