El perfil del preso de las Mil Caras y el operativo que se desplegó para su traslado

Sospechan que el preso manejaba el narcotráfico desde la cárcel.

La causa culminó con más de 40 allanamientos, la detención de al menos 17 personas -entre ellas familiares del preso y dos agentes penitenciarios- y el secuestro de 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, armas de fuego, teléfonos celulares, vehículos y dinero en efectivo.

El perfil del peligroso preso

Luis Raúl Menocchio, nacido en Misiones en 1962, acumula dos condenas a prisión perpetua por tres homicidios: el del productor cinematográfico Claudio Nozzi y los del estanciero chaqueño Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé. Además, la Justicia de Paraguay lo reclama por otros dos crímenes.

Su apodo de Hombre de las Mil Caras proviene de su historial de estafas, cambios de identidad, cirugías estéticas y manipulación de huellas dactilares con ácido para evadir a las autoridades. En 2014 el preso había sido trasladado a Rawson tras un intento de fuga en Sáenz Peña, Chaco.

Según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, el preso fue alojado en el pabellón VI de Ezeiza, un sector de máxima seguridad donde convive con otros internos de alto perfil. La cárcel de Rawson, conocida como “la tumba de las perpetuas”, había albergado a Luis Menocchio durante más de una década.

La decisión de mudar al preso responde a la gravedad de las nuevas imputaciones. Las autoridades de Chubut y la Policía Federal determinaron que la red narco controlada por el Gusano Menocchio tenía ramificaciones en localidades del Valle y en provincias como Chaco, Misiones, Jujuy y Corrientes. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, calificó el operativo de desarticulación como uno de los más importantes realizados en la provincia y subrayó el papel central del preso en la estructura delictiva.