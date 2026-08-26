Las amenazas que le endilgan al Piter Morales: "Es una lástima que están criando niños y los pueda lastimar una bala"

El Piter Morales enfrenta varias acusaciones en su contra.

Las amenazas previas al ataque en Godoy Cruz

En la audiencia, el fiscal Oscar Malla enumeró las pruebas de una causa que es un laberinto donde se involucra el mundo carcelario, el narcotráfico, las amenazas y el poder de los presos afuera de los muros.

Por un lado, el investigador destacó que fue la propia nena baleada quien reconoció en una foto de Facebook a la persona que efectuó los disparos que casi terminan con su vida -se trata de un menor de 17 años que también está imputado como autor material del intento de homicidio-.

Pero el magistrado también destacó las distintas declaraciones de familiares de Tapón Agüero quienes aseguraron que este preso venía sufriendo amenazas por parte del Piter Morales. La hermana declaró que en una visita carcelaria le confesó que "tengo problemas con un tal Piter por drogas. Es una persona muy pesada. Tengan cuidado porque está muy pesado el problema".

Incluso el día previo al ataque hacia la nena baleada, la hermana del Tapón Agüero recibió mensajes amenazantes desde un perfil trucho de Facebook: "Te hago una visita y la próxima le pego a los niños. Me quedaron 2 balas en el cargador, a la próxima no queda ninguna. Todo es culpa de tu hermano, el Tapón. Me tiene que solucionar el inconvenient,e si no van a tener que enterrar siempre a alguien. Es una lástima que tanto tiempo se pasan criando niños y los pueda lastimar una bala".

La madre de la nena baleada en Godoy Cruz también señaló al Piter Morales.

El Piter Morales y la nena baleada en Godoy Cruz

El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera. Ambos presos fueron condenados en una causa por manejar una red de narcotráfico en Almafuerte.

La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo reponer y fue dada de alta a principios de abril.

Piter Morales se encuentra imputado en ese expediente como autor intelectual de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que podría recibir más años de condena además de la reciente pena por narcotráfico contra el preso. También está imputado en una causa federal por lavado de dinero de $1.200 millones.