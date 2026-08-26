Al menos 14 bebés murieron este miércoles tras un incendio que se desató en la sala de ginecología del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad, según fuentes policiales. Una tremenda tragedia que enlutó a todo el país.
Espantosa tragedia en un hospital: al menos 14 bebés murieron en un incendio y rescataron a decenas de niños
El fuego se desató en el tercer piso del Instituto de Ciencias Médicas. Bomberos y policías participaron del operativo y hubo niños rescatados
El fuego comenzó alrededor de las 06:40 hora local en el área de ginecología ubicada en el tercer piso del hospital, donde se encontraban los bebés, de acuerdo con información difundida por la agencia Xinhua bajo condición de anonimato.
Tras advertir el incendio, la administración del centro médico puso en marcha un operativo de emergencia para evacuar y rescatar a decenas de menores que se encontraban en el sector.
Un operativo de emergencia para rescatar a los bebés
Al lugar acudieron bomberos, ambulancias y efectivos policiales, que trabajaron junto con el personal del hospital para controlar la situación y sacar a varias criaturas de la sala afectada por el fuego.
Según las fuentes citadas, nueve bebés murieron inicialmente en el lugar. Los restantes fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas sufridas, después de haber sido trasladados a la sala infantil del hospital.
Las tareas de rescate continuaban mientras las autoridades procuraban determinar con precisión la cantidad de víctimas y reunir información sobre lo ocurrido.
En paralelo, la Policía inició una investigación para establecer qué provocó el incendio en el sector de ginecología.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fuego. Las autoridades también trabajaban para confirmar el número exacto de personas afectadas por el siniestro.
El episodio generó un amplio operativo de emergencia dentro del hospital, mientras los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad continuaban interviniendo en el lugar.
En pocas palabras
- Tragedia en hospital: al menos 14 bebés murieron por un incendio en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán.
- Evacuación y rescate: bomberos y policías rescataron a decenas de niños tras el siniestro en el área de ginecología.
- Investigación en curso: las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del fuego y el número exacto de víctimas.