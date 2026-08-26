Espantosa tragedia en un hospital: al menos 14 bebés murieron en un incendio y rescataron a decenas de niños

Un operativo de emergencia para rescatar a los bebés

Al lugar acudieron bomberos, ambulancias y efectivos policiales, que trabajaron junto con el personal del hospital para controlar la situación y sacar a varias criaturas de la sala afectada por el fuego.

Según las fuentes citadas, nueve bebés murieron inicialmente en el lugar. Los restantes fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas sufridas, después de haber sido trasladados a la sala infantil del hospital.

Las tareas de rescate continuaban mientras las autoridades procuraban determinar con precisión la cantidad de víctimas y reunir información sobre lo ocurrido.

En paralelo, la Policía inició una investigación para establecer qué provocó el incendio en el sector de ginecología.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fuego. Las autoridades también trabajaban para confirmar el número exacto de personas afectadas por el siniestro.

El episodio generó un amplio operativo de emergencia dentro del hospital, mientras los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad continuaban interviniendo en el lugar.