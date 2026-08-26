Murió una mujer rumbo al hospital y detuvieron al hijo y a la nuera por posible abandono de persona

La muerte de la anciana en Las Heras

El caso de Trinidad Arce, de 76 años, se desencadenó el martes, cuando el hijo pidió asistencia médica a través de la línea 911 de emergencias. Una descompensación había motivado el pedido de auxilio.

La mujer fue asistida por personal del SEC y trasladada a un centro médico de Ciudad, donde, finalmente, constataron que había fallecido.

Los profesionales intervinientes dieron aviso a la Justicia porque advirtieron que la mujer presentaba indicios de deterioro de la salud compatibles con el abandono.

Los resultados de la autopsia practicada a Arce podrán revelar si murió como consecuencia del deterioro progresivo de la salud por abandono de parte de quienes la cuidaban.

Personal y equipos de la Policía Científica en Las Heras. Foto ilustrativa Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Esta información será clave para que el fiscal Malla avance con la investigación y defina la situación procesal del hijo y la nuera de la fallecida.

En simultáneo y debido a la precariedad de la vivienda y sus instalaciones, personal del ETI decidió que 2 niños que vivían con la anciana, el hijo y la nuera fueran puestos bajo la tutela estatal.