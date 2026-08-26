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Tragedia

Murió una mujer rumbo al hospital y detuvieron al hijo y a la nuera por posible abandono de persona

El fiscal de Homicidios Oscar Malla investiga si Trinidad Arce se descompensó y murió como consecuencia del abandono de persona por parte de su familia

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Una mujer fue asistida por el SEC en su casa en Las Heras y falleció rumbo a un centro médico.

Una mujer fue asistida por el SEC en su casa en Las Heras y falleció rumbo a un centro médico.

Una anciana murió este martes mientras era trasladada, en gravísimo estado de salud, desde su casa en Las Heras a un centro médico de Ciudad y el hijo y la nuera fueron detenidos y alojados en dependencias del Polo Judicial.

Oscar Malla, fiscal de Homicidios, investiga si el deceso de Trinidad Arce, con domicilio en calle Espejo 600 de Las Heras, fue -o no- consecuencia del abandono de familiares.

El hijo y la nuera de la anciana fallecida fueron alojados en el Polo Judicial por orden del fiscal de Homicidios.

El hijo y la nuera de la anciana fallecida fueron alojados en el Polo Judicial por orden del fiscal de Homicidios.

Es el segundo caso similar que sucede en una semana. El anterior: una anciana de 82 años fue hallada muerta en su vivienda de la calle Videla Castillo, en Ciudad. Por este caso, la Justicia también investiga si hubo abandono de persona e implicó a un hijo y a una mujer, que trabajaba como cuidadora.

La muerte de la anciana en Las Heras

El caso de Trinidad Arce, de 76 años, se desencadenó el martes, cuando el hijo pidió asistencia médica a través de la línea 911 de emergencias. Una descompensación había motivado el pedido de auxilio.

La mujer fue asistida por personal del SEC y trasladada a un centro médico de Ciudad, donde, finalmente, constataron que había fallecido.

Los profesionales intervinientes dieron aviso a la Justicia porque advirtieron que la mujer presentaba indicios de deterioro de la salud compatibles con el abandono.

Los resultados de la autopsia practicada a Arce podrán revelar si murió como consecuencia del deterioro progresivo de la salud por abandono de parte de quienes la cuidaban.

Personal y equipos de la Policía Científica en Las Heras. Foto ilustrativa

Personal y equipos de la Policía Científica en Las Heras. Foto ilustrativa

Esta información será clave para que el fiscal Malla avance con la investigación y defina la situación procesal del hijo y la nuera de la fallecida.

En simultáneo y debido a la precariedad de la vivienda y sus instalaciones, personal del ETI decidió que 2 niños que vivían con la anciana, el hijo y la nuera fueran puestos bajo la tutela estatal.

En pocas palabras

  • Investigan muerte: una anciana de 76 años murió y su familia está detenida en Las Heras.
  • Segundo caso: es el segundo incidente similar en la semana con adultos mayores y presunto abandono.
  • Medidas judiciales: la autopsia determinará la causa del fallecimiento y la situación de los familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI

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