Dejó a su padre abandonado, hambriento y el borde de la muerte: lo condenaron a 5 años de cárcel

La casa en Godoy Cruz donde el hombre abandonó a su padre.

El juicio abreviado se iba a concretar hace un mes, pero otra jueza -María Cristina Pietrasanta- no lo avaló y dispuso investigar si no correspondía el delito de homicidio en comisión por omisión. Finalmente esta teoría no prosperó con las nuevas pruebas y primó la de abandono de personas agravado.

Dejó a su padre totalmente abandonado

En la mañana del 10 de mayo de 2025, vecinos de un barrio de Godoy Cruz escucharon a un hombre de 72 años gritar por la ventana "tengo hambre". Personal policial y una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias se trasladaron hasta ese domicilio ubicado en calle Javier Morales 2038, en las inmediaciones del carril Cervantes.

Efectivamente, en el lugar estaba Francisco Carlos Moran (72) en condiciones inhumanas. Eran evidentes la falta de higiene en el lugar y en el cuerpo del hombre, además de la ausencia de alimentos en la propiedad.

La víctima fue trasladada a la Clínica Santa Clara. Le diagnosticaron neumonía, desnutrición y hematomas. Murió en la madrugada del 12 de mayo por "insuficiencia respiratoria aguda por edema de pulmón y bronconeumonía".

El padre terminó muriendo en la clínica Santa Clara días después. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

La Fiscalía comenzó a investigar la muerte y los testigos fueron claros: la víctima fatal convivía con su hijo en ese domicilio y era quien lo tenía a su cargo. Las autoridades emitieron una orden de captura pero Sergio Moran se mantuvo en la clandestinidad durante un año. El 24 de mayo pasado fue detectado en Godoy Cruz mediante el sistema de reconocimiento facial.

En la condena también se contempló una causa de violencia de género que tenía pendiente desde 2021, tras golpear y empujar a su pareja de ese entonces en el mismo domicilio de Godoy Cruz donde dejó morir a su padre.