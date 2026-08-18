Lo dejó a su padre de 72 años totalmente abandonado. El hombre suplicó por comida, estaba deshidratado y en condiciones inhumanas en una casa en Godoy Cruz. Murió días después. Ahora, el hijo deberá pasar 5 años en la cárcel.
Dejó a su padre abandonado, hambriento y el borde de la muerte: lo condenaron a 5 años de cárcel
Sergio Moran (41) está detenido desde hace más de 2 meses cuando su padre fue rescatado porque gritaba desde una casa que tenía hambre
Sergio Gustavo Morán, de 41 años, estaba detenido desde mediados de mayo pasado cuando rescataron a su padre de una propiedad porque no paraba de gritar "tengo hambre" -ver más abajo-. Fue imputado por abandono de personas agravado por el vínculo.
El fiscal de Delitos No Especializados Juan Carlos Alessandra acordó un pacto con la abogada defensora Patricia Cataldo y este martes se cerró la investigación con un juicio abreviado. El acuerdo, que valió la sentencia de la jueza Marina Martín, fue de 5 años de cárcel por el hecho y también por una causa anterior de violencia de género.
El juicio abreviado se iba a concretar hace un mes, pero otra jueza -María Cristina Pietrasanta- no lo avaló y dispuso investigar si no correspondía el delito de homicidio en comisión por omisión. Finalmente esta teoría no prosperó con las nuevas pruebas y primó la de abandono de personas agravado.
Dejó a su padre totalmente abandonado
En la mañana del 10 de mayo de 2025, vecinos de un barrio de Godoy Cruz escucharon a un hombre de 72 años gritar por la ventana "tengo hambre". Personal policial y una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias se trasladaron hasta ese domicilio ubicado en calle Javier Morales 2038, en las inmediaciones del carril Cervantes.
Efectivamente, en el lugar estaba Francisco Carlos Moran (72) en condiciones inhumanas. Eran evidentes la falta de higiene en el lugar y en el cuerpo del hombre, además de la ausencia de alimentos en la propiedad.
La víctima fue trasladada a la Clínica Santa Clara. Le diagnosticaron neumonía, desnutrición y hematomas. Murió en la madrugada del 12 de mayo por "insuficiencia respiratoria aguda por edema de pulmón y bronconeumonía".
La Fiscalía comenzó a investigar la muerte y los testigos fueron claros: la víctima fatal convivía con su hijo en ese domicilio y era quien lo tenía a su cargo. Las autoridades emitieron una orden de captura pero Sergio Moran se mantuvo en la clandestinidad durante un año. El 24 de mayo pasado fue detectado en Godoy Cruz mediante el sistema de reconocimiento facial.
En la condena también se contempló una causa de violencia de género que tenía pendiente desde 2021, tras golpear y empujar a su pareja de ese entonces en el mismo domicilio de Godoy Cruz donde dejó morir a su padre.
En pocas palabras
- Condenado a 5 años: Sergio Gustavo Morán fue sentenciado por abandonar a su padre, quien murió de hambre y deshidratación.
- Rescate tardío: el padre, de 72 años, fue encontrado gritando por comida en condiciones inhumanas en su hogar en Godoy Cruz.
- Causa previa: la condena de 5 años también incluye una causa anterior por violencia de género contra el imputado.