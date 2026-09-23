El Padre Luis Zazano regresa a Mendoza con la charla "Ser agradecido con la vida"

Quién es el Padre Luis Zanano

El Padre Luis es un sacerdote católico diocesano, originario de Tucumán, Argentina, que fue ordenado sacerdote en la Catedral de Tucumán el 23 de marzo de 2012. Es graduado en Teología por la Universidad Católica Argentina y cuenta con una formación en orientación familiar por la Universidad Austral. A lo largo de su ministerio se ha destacado por acercar el mensaje del Evangelio a públicos diversos, combinando la predicación tradicional con un fuerte trabajo en redes sociales.

El Padre Luis es cofundador y director de Misioneros Digitales Católicos, organización a través de la cual ha publicado los libros "Un año con Jesús", "Devocionario de San José", "Mamá Antula" y "Un año con María". Su capacidad de conectar la fe con las inquietudes actuales lo convirtió en una de las voces referentes de la evangelización en redes sociales dentro y fuera de la Argentina, con charlas realizadas tanto en el país como en distintos destinos de América Latina y Estados Unidos.

La visita de este año se suma a un historial de encuentros del sacerdote con la comunidad mendocina. En septiembre de 2025, el Padre Luis ya había estado en la provincia, cuando el 8 de septiembre brindó en el Auditorio Ángel Bustelo la charla "Los problemas del hombre: Autenticidad o autoestima", un encuentro que convocó a numerosos asistentes interesados en temáticas vinculadas a la identidad y el bienestar emocional desde una mirada cristiana.

Sus visitas a la provincia de Mendoza

Un año antes, en octubre de 2024, el religioso también había recorrido suelo mendocino: el lunes 28 de octubre se presentó en el Espacio Arizu, con la charla “¿Quien soy?, ¿Donde estoy?, ¿A donde quiero ir? ”, al igual que las anteriores, reafirmó el vínculo del Padre Luis con Mendoza, provincia a la que regresa habitualmente en el marco de su recorrido nacional de charlas y encuentros de formación.

Cabe recordar además que la llegada del sacerdote a la provincia no es un hecho nuevo: ya en años anteriores había visitado distintos puntos de Mendoza, incluyendo una charla sobre evangelización digital en el Teatro Excélsior de la ciudad de San Rafael, lo que da cuenta de una presencia sostenida en el territorio mendocino a lo largo del tiempo.

Con esta nueva visita, el Padre Luis Zazano invita a la comunidad de Mendoza a un espacio de encuentro, reflexión y espiritualidad en torno a la gratitud como actitud de vida. La organización del evento espera una amplia convocatoria, en línea con las ediciones anteriores, y remarca que la propuesta está abierta a todo público, independientemente de su vínculo previo con la fe católica.