Radio Nihuil festeja 69 años con una semana de programas en distintos puntos de Mendoza

Este lunes radio Nihuil recibe la primavera en el Nudo Vial

El primer encuentro será este lunes 21, de 7 a 10, cuando "No Tenés Cara" transmita desde el Nudo Vial.

Habrá móviles en vivo, invitados especiales, sorpresas y consignas para que los oyentes participen. Una de ellas estará escrita en un cartel: “Si estás escuchando Nihuil, tocá bocina”. Así, el movimiento de la mañana también tendrá su lugar en el aire de la radio.

Ricardo Montacuto, conductor de "No tenés cara" y director de radio Nihuil.

El martes, café y humor con "Mañana es mejor"

El martes 22, de 10 a 13, "Mañana es mejor" llevará su propuesta al Café Jockey Club (Espejo 194, Ciudad).

Con Julián Imazio en la conducción, la transmisión incluirá juegos, sorpresas y humor. El café será el escenario para una mañana de conversación y encuentro con los oyentes.

El miércoles, "Ida y vuelta con Gabrielli" llegará a Bodega Los Toneles

El miércoles 23, de 13 a 16, será el turno de Ida y Vuelta, con Andrés Gabrielli y su equipo, desde Bodega Los Toneles (Acceso Este Lateral Norte 1360, Guaymallén).

La elección del lugar está ligada a los temas que forman parte del programa: la vitivinicultura, la olivicultura, la cultura y la identidad mendocina. Por una tarde, esos contenidos tendrán como punto de encuentro una bodega.

El jueves, doble celebración en el Parque y en Chacras

La agenda del jueves 24 tendrá 2 transmisiones especiales. Primero, de 16 a 18, "Hora Libre", conducido por Javier Dellamaggiore, saldrá desde Hábitat, en el Parque General San Martín (frente al lago).

La propuesta combinará el buen humor del programa con un entorno al aire libre, para disfrutar de la naturaleza y el contacto con los oyentes.

Más tarde, de 20 a 22, "Buena suerte y hasta luego", con el Tano Robles, transmitirá desde Bodega Cellier, en Chacras de Coria (Acceso por Brillat Savarin, Darragueira 7035).

Este encuentro contará con figuras de la programación y clientes de la emisora, en una noche pensada para compartir el aniversario con quienes acompañan y contribuyen al sostenimiento de la radio.

El viernes, Ovación cerrará los festejos en la Liga Mendocina

El cierre será el viernes 25, de 18 a 20, con "Ovación" desde Café Tribuna, en el predio de la Liga Mendocina de Fútbol, en Garibaldi y San Juan (Ciudad).

Daniel Fiochetta y el equipo de periodistas deportivos llevarán allí el programa, en un espacio estrechamente vinculado con la actividad que cubren durante todo el año.

La agenda completa del aniversario de Radio Nihuil

Lunes 21, de 7 a 10: "No Tenés Cara", desde el Nudo Vial.

"No Tenés Cara", desde el Nudo Vial. Martes 22, de 10 a 13: "Mañana es mejor", desde el Café Jockey Club.

"Mañana es mejor", desde el Café Jockey Club. Miércoles 23, de 13 a 16: "Ida y vuelta con Gabrielli", desde Bodega Los Toneles.

"Ida y vuelta con Gabrielli", desde Bodega Los Toneles. Jueves 24, de 16 a 18: "Hora Libre", desde Hábitat, en el Parque General San Martín.

"Hora Libre", desde Hábitat, en el Parque General San Martín. Jueves 24, de 20 a 22: "Buena suerte y hasta luego", desde Bodega Cellier, en Chacras de Coria.

"Buena suerte y hasta luego", desde Bodega Cellier, en Chacras de Coria. Viernes 25, de 18 a 20: "Ovación", desde Café Tribuna, en la Liga Mendocina de Fútbol.

La emisora tiene como gerente a Ricardo Montacuto, también conductor de "No Tenés Cara", y forma parte de Grupo América Interior, donde Daniela Clerici se desempeña como directora de Operaciones. En la gerencia editorial está Paola Piquer.

La operación técnica estará a cargo de Daniel Reboredo, mientras que Leandro Baldivieso será responsable del streaming, y detrás de cada salida habrá un trabajo coordinado para trasladar los micrófonos, sostener las transmisiones y mostrar lo que ocurra en cada escenario, por lo que ha sido indispensable el trabajo de Mariano Martínez y de José Luis Plaza.

Sebastián Palma, como gerente de Márketing y Gabriel Ferrari, en la gerencia comercial, han ayudado a gestionar cada espacio y en la difusión de los eventos con especial dedicación.

Durante 5 días, radio Nihuil celebrará su historia con una propuesta de encuentro: llevar la radio a distintos rincones de Mendoza y compartir su cumpleaños con quienes la escuchan.