9 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $730.713,77

274 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.920,51

4.366 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1372 del domingo 20 de septiembre

BRINCO JUNIOR

21 - 23 - 27 - 35 - 37 - 39

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.478.633,65

Brinco: los resultados del sorteo 1372 del domingo 20 de septiembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21