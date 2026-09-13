12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $540.387,72

552 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.876,69

6.965 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1371 del domingo 13 de septiembre

BRINCO JUNIOR

02 - 06 - 08 - 16 - 17 - 32

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.543.480,46

Brinco: los resultados del sorteo 1371 del domingo 13 de septiembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21