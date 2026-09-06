Brinco: los resultados del sorteo 1370 del domingo 6 de septiembre.

El Brinco realizó este domingo 6 de septiembre de 2026 el sorteo 1370, manteniendo expectantes a millones de argentinos que van en búsqueda de un sueño. Por eso, a continuación te contamos los resultados del sorteo de este entretenido juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1370 del domingo 6 de septiembre
- TRADICIONAL
05 - 13 - 21 - 22 - 25 - 36
VACANTE 6 aciertos ($265.513.676)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $655.056,61
366 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.906,25
5.316 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500
Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1370 del domingo 6 de septiembre
- BRINCO JUNIOR
00 - 01 - 18 - 20 - 21 - 23
6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.457.092,31
¿Cómo jugar al Brinco?
El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21
- El apostador del Brinco elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta es de $200
- En el Brinco existen 4 (cuatro) categorías de premios sujetas a la concordancia de las 6 extracciones del sorteo. Es decir que obtendrán premios aquellos cupones que hayan acertado 6, 5, 4, y 3 aciertos, los premios no son acumulativos entre sí. En caso de no registrarse ganadores con 6 (seis) y 5 (cinco) aciertos, el pozo pasa a integrar el próximo 1º (primer) premio
- El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $10.000.000 (10 millones) que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. No tiene costo para el apostador.