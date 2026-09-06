10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $655.056,61

366 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.906,25

5.316 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1370 del domingo 6 de septiembre

BRINCO JUNIOR

00 - 01 - 18 - 20 - 21 - 23

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.457.092,31

Brinco: los resultados del sorteo 1370 del domingo 6 de septiembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21