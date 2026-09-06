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Ni vinagre ni bicarbonato: como eliminar el sarro de las canillas

Mantener limpias las canillas y el inodoro requiere más que limpieza convencional, el ácido cítrico ofrece resultados superiores contra el sarro.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

El sarro es uno de esos problemas de limpieza que aparecen casi sin avisar. Primero son pequeñas manchas blancas en la canilla, después una capa amarillenta en el inodoro y, cuando uno intenta quitarla, descubre que ya quedó completamente adherida.

Durante años, el vinagre y el bicarbonato se convirtieron en dos de los productos más utilizados para resolver este problema. Sin embargo, existe otra alternativa que puede ser especialmente efectiva para combatir los depósitos minerales.

Adiós al sarro: el método que deja el inodoro y las canillas impecables

El sarro se produce por la acumulación de minerales que están presentes naturalmente en el agua, principalmente calcio y magnesio. Cuando el agua se seca sobre una superficie, estos componentes quedan depositados y, con el tiempo, forman una capa dura que puede resultar difícil de eliminar con una limpieza convencional.

Una de las formas de utilizar ácido cítrico consiste en preparar una solución con el producto y agua caliente. La mezcla se coloca directamente sobre las zonas donde se acumuló el sarro y se deja actuar durante varias horas. El tiempo es importante porque la sustancia necesita permanecer en contacto con los depósitos minerales para ayudar a desprenderlos.

La forma más fácil de sacar el sarro y dejar las superficies brillantes

Cuando el sarro lleva mucho tiempo acumulado, probablemente sea necesario repetir el procedimiento. La clave está en no intentar remover de golpe una capa muy endurecida.

Las canillas suelen ser otro de los lugares donde más se nota la acumulación de minerales. En este caso, se puede aplicar una solución de ácido cítrico sobre un paño y colocarlo sobre la zona afectada durante unos minutos.

Después se retira, se frota suavemente y se enjuaga con abundante agua. También puede utilizarse limón, que contiene ácido cítrico de manera natural, aunque su concentración es menor y puede requerir más tiempo o varias aplicaciones.

Para evitar que el problema vuelva rápidamente, hay un gesto sencillo que puede marcar la diferencia: secar las superficies después de usarlas. De esta manera, se reduce la cantidad de agua que queda sobre la grifería y, por lo tanto, la posibilidad de que los minerales vuelvan a depositarse.

El ácido cítrico no debe mezclarse con lavandina ni con otros productos de limpieza. Como ocurre con cualquier sustancia de limpieza, es importante seguir las indicaciones del envase y trabajar en un ambiente ventilado.

En pocas palabras

  • Ácido cítrico: Método efectivo para eliminar sarro de canillas e inodoros sin recurrir a vinagre o bicarbonato.
  • Aplicación: Preparar solución con ácido cítrico y agua caliente, o usar limón, para desprendimiento de minerales.
  • Prevención: Secar las superficies después de su uso para evitar la acumulación de sarro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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