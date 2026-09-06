Ni vinagre ni bicarbonato: como eliminar el sarro de las canillas

Una de las formas de utilizar ácido cítrico consiste en preparar una solución con el producto y agua caliente. La mezcla se coloca directamente sobre las zonas donde se acumuló el sarro y se deja actuar durante varias horas. El tiempo es importante porque la sustancia necesita permanecer en contacto con los depósitos minerales para ayudar a desprenderlos.

La forma más fácil de sacar el sarro y dejar las superficies brillantes

Cuando el sarro lleva mucho tiempo acumulado, probablemente sea necesario repetir el procedimiento. La clave está en no intentar remover de golpe una capa muy endurecida.

Las canillas suelen ser otro de los lugares donde más se nota la acumulación de minerales. En este caso, se puede aplicar una solución de ácido cítrico sobre un paño y colocarlo sobre la zona afectada durante unos minutos.

Después se retira, se frota suavemente y se enjuaga con abundante agua. También puede utilizarse limón, que contiene ácido cítrico de manera natural, aunque su concentración es menor y puede requerir más tiempo o varias aplicaciones.

Para evitar que el problema vuelva rápidamente, hay un gesto sencillo que puede marcar la diferencia: secar las superficies después de usarlas. De esta manera, se reduce la cantidad de agua que queda sobre la grifería y, por lo tanto, la posibilidad de que los minerales vuelvan a depositarse.

El ácido cítrico no debe mezclarse con lavandina ni con otros productos de limpieza. Como ocurre con cualquier sustancia de limpieza, es importante seguir las indicaciones del envase y trabajar en un ambiente ventilado.