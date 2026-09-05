Mendoza bajo cero: alerta en el Valle de Uco por el ingreso de frío polar

El invierno decidió dar una última y contundente señal de presencia en Mendoza. Según los pronósticos meteorológicos de referencia, una importante masa de aire frío de origen polar comenzará a sentirse con fuerza a partir de este domingo, generando un cambio brusco en las temperaturas que se extenderá hasta el lunes.
El fenómeno forma parte de una irrupción de aire polar que afecta a gran parte del centro y sur de Argentina, con una amplitud térmica de entre 7°C y 11°C por debajo de los promedios habituales para la época. La combinación de aire extremadamente frío, cielos despejados y condiciones atmosféricas estables durante la madrugada favorecerá una caída aún más pronunciada del termómetro en las horas previas al amanecer, tanto el domingo como el lunes.
Alerta por heladas: el Valle de Uco, la zona más fría
Este domingo llegará a Mendoza con cielo parcialmente nublado a nublado y un frío que se hará sentir con fuerza desde la madrugada, cuando rige alerta por heladas. El Valle de Uco será la zona más fría de la provincia, con las zonas de menor nubosidad en general también más castigadas por el descenso térmico:
- Valle de Uco: entre -1,8°C y -4°C, la mínima más baja de toda la provincia.
- Zona Este: entre -1°C y -3,5°C.
- Sur provincial: entre -1,8°C y -3,5°C.
Para la jornada del domingo se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 2°C.
Lunes: heladas moderadas y primeras nevadas débiles
El lunes la nubosidad disminuirá y la temperatura comenzará a recuperarse, aunque persistirán heladas de intensidad moderada, más marcadas en el sur provincial. Los vientos serán leves, del sector sur rotando al noreste, y hacia la noche podrían registrarse nevadas débiles en la cordillera. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 3°C.
No se anticipan lluvias significativas para estos dos días en la provincia: el protagonista del evento será, claramente, el fuerte descenso térmico y el riesgo de heladas durante la madrugada y la mañana.
La recuperación llega a mitad de semana
A partir del martes, el ascenso térmico se consolidará en Mendoza: se pronostican 22°C de máxima con una mínima de 4°C, todavía con nevadas débiles en la montaña. El miércoles la provincia recuperará valores más propios de la temporada, con una máxima de 23°C y una mínima de 8°C bajo cielo parcialmente nublado.
En pocas palabras
- Alerta polar: El domingo y lunes Mendoza registrará un brusco descenso de temperatura por irrupción de aire frío.
- Heladas intensas: El Valle de Uco será la zona más afectada, con mínimas de hasta -4°C.
- Recuperación: Se espera un ascenso térmico a partir del martes, con máximas cercanas a los 22°C.