Mendoza bajo cero: alerta en el Valle de Uco por el ingreso de frío polar

Valle de Uco: entre -1,8°C y -4°C, la mínima más baja de toda la provincia.

entre -1,8°C y -4°C, la mínima más baja de toda la provincia. Zona Este: entre -1°C y -3,5°C.

entre -1°C y -3,5°C. Sur provincial: entre -1,8°C y -3,5°C.

Para la jornada del domingo se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 2°C.

Este sábado bajó drásticamente la temperatura por el ingreso de un frente frío.

Lunes: heladas moderadas y primeras nevadas débiles

El lunes la nubosidad disminuirá y la temperatura comenzará a recuperarse, aunque persistirán heladas de intensidad moderada, más marcadas en el sur provincial. Los vientos serán leves, del sector sur rotando al noreste, y hacia la noche podrían registrarse nevadas débiles en la cordillera. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 3°C.

No se anticipan lluvias significativas para estos dos días en la provincia: el protagonista del evento será, claramente, el fuerte descenso térmico y el riesgo de heladas durante la madrugada y la mañana.

La recuperación llega a mitad de semana

A partir del martes, el ascenso térmico se consolidará en Mendoza: se pronostican 22°C de máxima con una mínima de 4°C, todavía con nevadas débiles en la montaña. El miércoles la provincia recuperará valores más propios de la temporada, con una máxima de 23°C y una mínima de 8°C bajo cielo parcialmente nublado.