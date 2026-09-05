Mendoza presentó su plan para consolidar la minería y atraer inversiones extranjeras en Argentina Mining 2026

El director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente encabezó la disertación "Mendoza: preparada para consolidar su desarrollo minero. Una provincia que construyó las condiciones para avanzar". Foto: Prensa de Gobierno

"Estamos muy expectantes, principalmente después de la reciente noticia de BHP. A nosotros nos llena de orgullo que la número uno venga a Mendoza, que confíe. Esto que venimos diciendo y mostrando se refleja en un hecho concreto: que llegue a Mendoza y, en particular, a Malargüe", remarcó Shantal al analizar el impacto de la llegada del capital internacional.

A su vez, el titular de la cartera minera contrapuso el escenario actual con la parálisis que registraba la actividad años atrás. "Ya vemos que están explorando, ya vemos geólogos, cuando hace no menos de tres años el panorama era totalmente distinto", valoró el funcionario.

Los tres pilares del plan de Mendoza

El esquema de trabajo expuesto en el congreso se apoya en tres ejes estratégicos definidos por la gestión provincial para recuperar el terreno perdido durante los años de inactividad:

Marco regulatorio estricto: la decisión inicial se basó en operar bajo el esquema legal vigente pero aplicando exigencias ambientales y técnicas de máxima rigurosidad. "Lo primero fue decidir que íbamos a hacer minería con la normativa vigente y con exigencias incluso superiores", sostuvo Shantal.

la decisión inicial se basó en operar bajo el esquema legal vigente pero aplicando exigencias ambientales y técnicas de máxima rigurosidad. "Lo primero fue decidir que íbamos a hacer minería con la normativa vigente y con exigencias incluso superiores", sostuvo Shantal. Creación de Distritos Mineros: esta herramienta legal posibilitó unificar la evaluación ambiental de múltiples proyectos de exploración en un único expediente administrativo sin eludir los pasos institucionales. Este mecanismo permitió agilizar los tiempos parlamentarios y administrativos. Actualmente, la provincia suma 69 proyectos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por la Legislatura, otros 71 expedientes en etapa de evaluación y el desarrollo en marcha del Distrito Minero Mendoza Norte.

esta herramienta legal posibilitó unificar la evaluación ambiental de múltiples proyectos de exploración en un único expediente administrativo sin eludir los pasos institucionales. Este mecanismo permitió agilizar los tiempos parlamentarios y administrativos. Actualmente, la provincia suma 69 proyectos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por la Legislatura, otros 71 expedientes en etapa de evaluación y el desarrollo en marcha del Distrito Minero Mendoza Norte. Paso de la exploración a la explotación: la tercera etapa busca concretar el paso hacia la producción efectiva. El caso referencia expuesto fue PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa en revisión desde hace más de tres décadas que requirió un expediente de 15.000 fojas, instancias de consulta previa, una audiencia pública de 10 jornadas con más de 3.500 inscriptos y 850 oradores, además de la posterior sanción legislativa. "La tercera estrategia es justamente demostrar que podemos hacer minería en explotación, con un proyecto que ya teníamos en análisis y evaluación desde hace más de 30 años", afirmó el director.

Desarrollo de proveedores, capital humano y relación con Chile

Más allá de la etapa de prospección en el terreno, la exposición abordó el impacto que la demanda minera genera sobre el tejido empresarial y profesional local. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente señalaron que se mantiene un trabajo coordinado con la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), la Fundación Plan Pilares y los colegios profesionales con el fin de capacitar a la cadena de valor local.

Shantal vinculó este proceso con los debates de la Cumbre de la Minería 2026 organizada por la Sociedad Nacional de Minería en el país vecino, donde autoridades de Argentina, Chile, Perú y Bolivia abordaron la integración regional. "Seguir trabajando para fortalecer las competencias de la cadena de valor y las capacidades de nuestro capital humano. Ese es otro gran desafío que tenemos", detalló.

En esa línea, el funcionario puso en valor la calidad académica del sistema universitario argentino como un activo estratégico para proveer mano de obra calificada tanto en proyectos locales como internacionales. Asimismo, planteó que el tratado entre Argentina y Chile resultará clave para agilizar procesos de importación, exportación y la articulación en emprendimientos binacionales sobre la cordillera.

"El acuerdo marco entre Argentina y Chile puede aportar mucho, principalmente en facilidades de importación y exportación. Lo necesitamos. Y también en la posibilidad del trabajo conjunto en proyectos binacionales que vamos a tener. Creo que eso fortalece más las competencias y nos pone más a la vanguardia de lo que podemos ofrecer desde Latinoamérica", concluyó Shantal.