¿Minería en el Valle de Uco? El magnate Varsavsky habló de los cateos en sus tierras

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En ese contexto, aparecieron dos pedidos de exploración minera que alcanzan tierras de su propiedad.

Qué dijo el magnate sobre la minería en sus tierras del Valle de Uco

“Soy el dueño y es común que los derechos mineros los tengan otros, pero donde estamos, cerca del Valle de Uco, no dejan la minería”, aseguró Varsavsky en redes sociales al salir a la luz los pedidos de cateo.

Los permisos corresponden a dos expedientes iniciados ante la Dirección de Minería a fines de diciembre de 2024, un año después de que Varsavsky y sus socios compraran las tierras.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Se trata de los cateos denominados Sofía I y Mía I, que en conjunto abarcan unas 17.760 hectáreas.

Es la propia documentación oficial la que identifica como titulares superficiarios de los terrenos alcanzados por ambos pedidos a Varsavsky, además de Nelson Guillermo Meizenq y Guillermo M. Pons, sus vecinos.

Los empresarios mineros que se tiraron un lance

Gustavo César Sued, Marcelo Rafael Sued y Mario Daniel Marino son los solicitantes de los derechos para explorar Sofía I, una superficie aproximada de 8.026 hectáreas.

Para Mía I – que comprende unas 9.733 hectáreas-, el pedido fue presentado por el propio Marino y Pablo Adolfo Marino.

Tras la solicitud de los permisos para explorar esas tierras, en mayo de este año, los Sued constituyeron Sued Mining SAS para dedicarse a actividades petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas.

Lo que tramitan los empresarios ante Minería son permisos de exploración o cateo. Catastro Minero ya confirmó que las zonas están fuera de las áreas consideradas “de reserva”, aunque a pocos kilómetros se encuentra la Laguna del Diamante.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En tanto que, como los propietarios de superficie están identificados –y son diferentes de quienes solicitaron los derechos mineros-, el Gobierno ordenó notificarlos.

Las tierras de Wamani en el Valle de Uco

Varsavsky es propietario del 50% de unas 32.000 hectáreas que comparte con otros inversores nacionales y extranjeros en San Carlos.

En ese territorio se desarrolla Wamani, un proyecto que se conoció como un refugio ante un eventual colapso global; pero que desde principios de 2026 recibe turistas.

Combina alojamiento, naturaleza y aventura en plena precordillera del Valle de Uco. El casco principal tiene capacidad para 12 personas y el emprendimiento cuenta además con cinco domos ubicados junto a un arroyo y una pequeña laguna.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En ese territorio remoto, al sudoeste de Pareditas y al que se llega por la Ruta Provincial 101, también hay una pista de aterrizaje, una estación meteorológica y proyectos de expansión turística, entre ellos un espacio de camping al pie de la montaña Wamani.

Su dueño visitó la estancia en enero de este año y contó a Diario UNO: "Me encanta Mendoza a mí y a mi familia".

San Carlos y su histórica resistencia a la minería

“Donde estamos, cerca del Valle de Uco, no dejan la minería”, reconoció Varsavsky.

Y es real.

San Carlos tiene una larga historia de resistencia social y política frente a determinados proyectos mineros, particularmente aquellos vinculados con la minería metalífera.

Además, la existencia de un pedido de cateo –e incluso el otorgamiento del derecho minero– no significa que vaya a comenzar automáticamente una actividad de exploración.

Para los proyectos de minería metalífera, la Ley 7.722 establece la necesidad de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su ratificación por ley.

En este caso, además, los titulares de los campos no coinciden con quienes solicitaron los derechos mineros. La normativa prevé la notificación e intervención de o los superficiarios dentro del procedimiento, con los derechos que les corresponden frente a las actividades de exploración.