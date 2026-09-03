Un alumno de 14 años fue golpeado en la cabeza por un compañero a la salida de la escuela

Así quedó el chico que fue agredido por un compañero de escuela. Foto: captura de pantalla de Canal 7

“Se iban diciendo cosas, jodas entre ellos, que con la hermana, que gordo, que bueno, jodas que hacen los adolescentes hoy en día”, contó el hombre en diálogo con El Siete.

Según su relato, en determinado momento uno de los chicos, de entre 14 y 15 años, sacó un elemento de una mochila y le pidió a su compañero que lo mirara a los ojos. "Según los testigos, aparentemente es un arma, no se sabe si real, de qué tipo. Lo mira mi hijo, le dice ‘mírame a los ojos’ y le pega dos cachazos en la cabeza”, afirmó.

Agresión a la salida de una escuela

Los golpes le provocaron dos cortes y un importante sangrado. Luego del ataque, los compañeros llevaron al adolescente hasta la escuela, donde fue asistido antes de que su padre llegara y lo trasladara para recibir atención médica.

El joven tuvo que ser atendido por las heridas en la cabeza y debieron suturarle una de ellas, dijo su padre.

El padre habló de una situación anterior

El hombre aseguró que había recibido comentarios sobre un episodio anterior en el que el mismo alumno habría llevado manoplas metálicas al establecimiento, aunque aclaró que se trata de información que no tiene confirmada.

En cambio, según lo que le informaron desde la escuela, el adolescente señalado como agresor no registraba antecedentes de problemas de conducta.

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es justamente qué elemento utilizó el chico durante la agresión y si se trataba de un arma.

Qué pasará con el alumno acusado de la agresión

Tras el episodio, se activó el protocolo correspondiente y la situación quedó bajo análisis de las autoridades educativas y judiciales.

El padre contó que mantuvo una reunión con directivos y que se convocará al Consejo de Convivencia Escolar, que deberá evaluar qué medidas adoptar.

Aseguró que el alumno señalado como agresor permanece suspendido y una de las alternativas que se analiza es que continúe sus estudios de manera virtual.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron que se aplicó el protocolo correspondiente y que la situación de ambos alumnos está siendo analizada. Por tratarse de menores, no brindaron mayores detalles.

La investigación judicial quedó encaminada en la Comisaría 25ª de Guaymallén, mientras que en el ámbito escolar será el Consejo de Convivencia el que determine las medidas.

“Siento impotencia”

El padre del adolescente agredido expresó su preocupación por lo ocurrido y cuestionó que una discusión entre adolescentes pudiera terminar de esa manera: "Un poco de impotencia, es lo que siento, porque creo que a nadie le gusta ver el maltrato en menores, sobre todo cuando le tocan a un hijo”.

Y planteó que las bromas entre compañeros no justifican ninguna agresión. "Si le golpea un ojo, si lo desmaya, se golpea mal al caer, estaríamos hablando de otra situación en este momento”, advirtió.